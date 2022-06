Motorola chystá Moto G42

Moto G82; Zdroj: Motorola

Motorola postupně rozšiřuje svou sérii Moto G. Typickou ukázkou je nedávná novinka Moto G52j 5G. V dohledné době se dočkáme dalšího modelu, který bude znám jako Moto G42. V tomto případě ale nepůjde o mobil s podporou sítí páté generace.

Další Moto?

Kromě specifikací je součástí úniku i produktový obrázek mobilu Moto G42. Z ně lze například vyčíst, že samotná čtečka otisků prstů bude umístěna na boku zařízení. Už při pohledu na přední stranu a samotné rámečky kolem displeje je jasné, že mobil poputuje spíše do střední třídy, ale o tom ještě rozhodne cena, až Motorola představí tento smartphone.

O výkon se zde má starat Snadragon 680, aspoň na základě informací od zdroje. Displej bude typu OLED a měl by nabídnout Full HD+ rozlišení. Baterie by měla nabídnout kapacitu 5000 mAh a zřejmě bude podporovat 18W technologii nabíjení. Základní verze asi nabídne v základu 128GB úložiště a operační paměť by měla začínat na 4 GB.

Zadní strana bude vybavena třemi foťáky. Hlavní bude mít asi 50MPx rozlišení, sekundární 8MPx a poslední bude mít jen 2 MPx. Prostředí zřejmě bude určen pro ultra širokoúhlé snímání. Přední strana obsahuje 13MPx selfie kameru. Moto G42 ještě nabídne konektor pro sluchátka a také stereo reproduktory. Odhadujeme, že by se ve specifikacím měla nacházet ještě certifikace garantující aspoň menší odolnost vůči vodě a prachu.

Zdroje: fonearena.com, gizpaw.com

