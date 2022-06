Garmin představil nové běžecké hodinky Forerunner 255 a Forerunner 955 Solar

Zdroj FoneArena

Americká společnost Garmin uvedla nové běžecké hodinky Forerunner 255, které nabídnou mnoho běžeckých funkcí a vícepásmovou GPS, a dražší model Forerunner 955, jenž bude mít i solární nabíjení.

Jsou zde nové Garmin Forerunner 255 a 955

Garmin Forerunner 255 jsou elegantní a lehké hodinky, které se budou nabízet ve dvou velikostech: 46 mm, které váží zhruba 49 gramů a 41 mm vážící 32 gramů. Hodinky jsou vybaveny nedotykovým displejem s úhlopříčkou 1,3 palců, který je chráněn odolným sklem Corning Gorilla Glass 3. Hodinky jsou vodotěsné až do 5 atmosfér a nabídnou sledování kroků, spálených kalorií, nastoupaných pater, ušlé vzdálenosti nebo času intenzivního pohybu.

Nové Forerunner 255 jsou vybaveny novým závodním widgetem. Rovněž nechybí ve výbavě sledování okysličení krve SpO2, měření tepové frekvence během dne i během spánku nebo sledování kvality spánku. Hodinky jsou také vybaveny vícepásmovým GPS čipem a pro triatlonisty nabídnou přepínání mezi sporty stisknutím jednoho tlačítka. Hodinkám nechybí ani NFC čip, díky kterému bude možné platit prostřednictvím služby Garmin Pay.

Vestavěná baterie slibuje výdrž až 14 dní na jedno nabití v režimu chytrých hodinek a až 30 hodinek v GPS režimu. Za příplatek 50 USD je možné získat hudební edici, která umožní uložit do paměti až 500 skladeb. Garmin Forerunner 255 se budou prodávat za cenu 349 USD a budou k dispozici v šedé, růžové a černé barvě.

Garmin Forerunner 955 jsou určené pro běžce, kteří to s tímto sportem myslí opravdu vážně. Tento model je vybaven novým algoritmem, který vypočítává to, jak je běžec připraven na další trénink. Hodinky budou k dispozici v rozměru 47 mm a jsou vybaveny barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou 1,3 palců. Ochranu displeje zajistí odolné sklo Corning Gorilla Glass DX zasazené do lunety vyztužené polymerovými vlákny. Hodinky váží 53 gramů a jsou vodotěsné až do 5 ATM.

Hodinkám jak jinak nechybí nic ze standardní výbavy špičkových hodinek Garmin. Patří sem sledování okysličení krve SpO2, sledování spánku, tepové frekvence, vícepásmová GPS nebo využití tréninkových metrik PacePro a ClimbPro. Nová metrika toho, jak je sportovec připraven na další výkon, využívá kombinaci spánku, doby zotavení, tepovou frekvenci a další, aby tak poskytla sportovcům maximálně kvalitní predikci toho, jak jsou připraveni na trénink.

Garmin Forerunner 955 rovněž nabídnou solární nabíjení baterie. Ta by měla nabídnout výdrž baterie až 15 dní v režimu chytrých hodinek, v režimu Solar až 20 dní a 49 hodin v režimu GPS. Hodinky budou k dispozici v černé a bílé barvě a cenovka je stanovena na 599 USD.

