OPPO Reno8 Lite 5G oficiálně aneb opakování matka moudrosti?

Oppo představilo sérii Reno8, která zapadá do vyšší střední třídy. Nabízí se rovnou tři modely a bylo jen otázkou času, než se dočkáme ještě jedné novinky s přívlastkem Lite. Firma potichu uvedla takový mobil a rovnou zamířil na evropský trh, prvně do Španělska. Možná byste si řekli, že OPPO Reno8 Lite 5G je jen další mobil, ale není to tak jednoznačné.

Opět?

Specifikace u tohoto mobilu jsou na poměrně dobré úrovni, vzhledem k tomu, že se jedná o model střední třídy. Cena je nastavena na 429 eur, což je v přepočtu přibližně 10 500 Kč. Jde o vyšší částku, vzhledem ke specifikacím a rozhodně byste našli lépe vybavené mobily za takovou sumu. Oppo ale láká na design, respektive barevné provedení, a také samotné foťáky mají světelný okraj.

Pokud se zajímáte o nové mobily, tak vám bude novinka asi trochu povědomá. Pravdou je, že Oppo Reno8 Lite 5G byl představen na některých trzích pod označením OPPO F21 Pro 5G. Aby toho nebylo málo, tak jej firma představila také se jménem Oppo Reno7 Z 5G. Ale asi to nestačilo a do České republiky připutoval mobil s názvem Reno7 Lite 5G. Stalo se tak v dubnu tohoto roku.

Jeden mobil s mnoha názvy, takže byste asi neočekávali jakékoliv změny, ale co se týče oficiálních specifikací, tak Oppo uvádí dnešní novinky Reno8 Lite 5G, že má v základu již Android 12 a Bluetooth je ve verzi 5.1, zatímco minulé mobily měly 5.2. Jde zřejmě o drobnosti. Oppo asi jen využívá uvedení nové série Reno8 a snaží se původní mobil prodat znovu. Je tedy otázkou, jestli se bude pod novým názvem prodávat i u nás. Jestli se vám ale líbí, netřeba čekat a rovnou si můžete koupit Reno7 Lite 5G.

Specifikace OPPO Reno8 Lite 5G

displej: 6,43 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 695

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD

Android 12 + ColorOS 12

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.7 2 MPx 2 MPx přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 159,85 × 73,17 × 7,49 mm; 173 gramů

3.5mm audio jack

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 33W

