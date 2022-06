Dimensity 9000; Zdroj: Mediatek

MediaTek představil Dimensity 9000 Plus

Qualcomm se již drží poměrně zaběhnuté strategie, že po uvedení nejlepšího svého procesoru dojde na vydání plus verze. Zpravidla došlo jen k navýšení taktovací frekvence jader, případně i grafického čipu, ale letos jsme se dočkali i změny výrobce, což má poměrně velké dopady na lepší efektivitu. Snapdragon 8+ Gen 1 dostává svého konkurenta v podobě MediaTek Dimensity 9000 Plus.

Dimensity 9000 Plus

Jak byste asi očekávali, Dimensity 9000 Plus se moc neliší od svého předchůdce Dimensity 9000. Při pohledu na specifikace jde vidět jen jedna změna, a to konkrétně u nejvýkonnějšího jádra Cortex X2. Původní taktovací frekvence byla navýšena z 3 GHz na 3,2 GHz. Mediatek se sice chlubí vlastnostmi jako podpora WQHD+ 144Hz displejů, lepší AI APU 590, podporou 320MPx foťáku, Bluetooth 5.3 a také WiFi 6E, ale to jsou všechno vlastnosti z původního modelu.

Z pohledu specifikací zde není žádná podstatná změna, ale Mediatek uvádí, že se podařilo navýšit výkon o 5 % v případě výpočetních jader a o 10 % u grafického čipu. Jde tak spíše o vyladění a mírné přetaktování, než o značné vylepšení. Dalo by se říci, že ve výsledku bude jedno, jestli si koupíte mobil s Dimensity 9000 Plus nebo Dimensity 9000. Rozdíl byste možná ani nepoznali.

Dimensity 9000 Plus se dostane na trh až ve třetím kvartálu tohoto roku. Je otázkou, jestli se tato verze rozšíří rychleji než Dimensity 9000. Sice se jedná o velmi výkonný procesor, který má co nabídnout, ale v mnoha zařízeních jsme ho ještě neviděli.

