Vivo X80 Pro – první dojmy z top modelu

Vivo 15. června uvedlo na český trh svůj top model vivo X80 Pro, který hned při prvním pohledu a i doteku vyčnívá z řady. Prvotní kontakt s telefon je velice příjemný, v rukou se vám ocitne velice pohodlný materiál laděný do barev kosmické černé. Skleněná záda telefonu připomínající noční oblohu jsou velice jemná a hladká, pěkná na pohled, při poklepu však materiál telefonu zní velice lacině. X80 Pro je svým barevným provedením naprosto elegantní zařízení, na které se sice krásně kouká, avšak již hůře nosí v ruce. Rozměrově 164,6 mm na výšku, 75,3 mm na šířku a 9,1 mm do hloubky není zrovna malý telefon, i přesto padne přijatelně do menší pánské dlaně. Nepříjemný pocit je z citelných 215 g váhy, a když se připojí pouzdro, není telefon vhodný na příliš dlouhé nošení v ruce.

Fotoaparát zcela dominuje a vyčnívá z řady

Vivu se povedlo udělat zádovou stranu telefonu X80 Pro tak, že bije do čí. Až na křiklavě modré logo společnosti Zeiss, se kterou fotoaparáty v telefonu vyráběla, není tzv. plotna pro umístěná fotoaparátů nepříjemná na pohled, je však velice výrazná. Zabírá skoro celou šíři telefonu i přesto, že všechny snímače jsou řazeny na jedné straně zařízení. I samotné rozmístění fotoaparátů je netypické, v kruhovém ohraničení leží tři snímače a laserový nástroj pro ostření, mimo to se nachází čtvrtý snímač, který místo běžného okruží u čočky má obdélníkové. Na druhé straně jinak již prázdné plotnové plochy jsou k dispozici dvě diody pro přisvětlení.

Kvalitu snímaných fotek porovnávám se zařízením OnePlus 10 Pro a výsledky jsou v mnoha oblastech totožné. Kde vivo X80 Pro zcela dominuje je noční fotografie a přidružené režimy, jako je astro či supermoon. Velice skvělé záběry dělá i superpanoramatický režim. Uchvátané výsledky umí i filmový video režim, oproti tomu vivem propagovaný cinematic režim má značné nedostaky a potřebuje ještě optimalizaci.

Telefon skvěle zvládá portrétový režim, u kterých nabízí nepřeberné množství bokehových efektů. Zatím mírným zklamáním je pro mě základní fotoaparát s Zeiss režime realistického zobrazení barev, které při umělém či slabém osvětlení podává barvy velice nerealisticky. Současné postprocesy u snímků z chytrých telefonů mají zvýšený kontrast, saturaci a sytost. Zeiss přirozený režim však na sytosti ubírá až příliš a výsledné snímky se jeví barevně nezdravě. Ve fotoaparátu je však ohromný potenciál a doufám, že sw aktualizace zmíněné nedostatky opraví.

Sytém s bloatwarem, ale i s vychytávkami

FunTouch OS 12 postavený na Androidu 12 přináší vizuální prostředí pro oči, které není přeplácené, je srozumitelné pro orientaci a nabízí i zajímavé vychytávky, jako třeba malé widgety či nano hudební přehrávač agregující do sebe dostupné přehrávací služby na telefonu. Systém se během prvních několika dní používá zcela intuitivně, na always on displej byl nádherný pohled, stejně tak na blikající barevné okraje obrazovky, když hrála hudba. Stejně tak bylo pohodlné i rychlé odemykání telefonu díky 3D čtečce otisku prstů, u které nově stačí při prvotním stavení prst přiložit jednou a je hotovo.

Nepříjemné je, že telefon přichází se spoustou předinstalovaných aplikací, avšak zařízení bez takových reklamních aplikací již dnes nabízí málokdo. Výhodou pro oči je AMOLED s 120 Hz frekvencí a jemně zakřivenými okraji. Vivo X80 Pro má malé rámečky, přičemž silnější je na spodní straně, nijak rušivý element to však není. Nepříjemností telefonu je, že hřeje, při 10 minutovém venkovním intenzivním focení se dostal při venkovních teplotách kolem 25° C na vlastní teplotu kolem 43° C a jeho teplota nechtěla klesnout pod 40° C ani po dalších 15 minutách, kdy byl odložen v kapse.

Vivo X80 Pro má ohromný potenciál stát se králem své top třídy. Za 27 tisíc Kč dostává kupující opravdu skvělý telefon, který bude perfektní ihned poté, co vivo opraví některé softwarové chyby. Mínusem pro mě je, že vivo X80 Pro dostane tři roky hlavních aktualizací Androidu, dostane se tak na verzi 15. Stějně dlouho budou poskytovány i bezpečnostní aktualizace. Konkurence v podobě Google či Samsungu nabízí v této cenové relaci pěti letou podporu. Osobně bych uvítal dlouhodobější péči ze strany výrobce.



