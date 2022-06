Vivo X80 Pro; Zdroj: Vivo

Společnost Vivo uvedla i v České republice svůj nejnovější top modem Vivo X80 Pro, který přijde na 26 999 Kč. V nabídce má výrobce i základní model X80, ale jak se ukazuje, tento rok se dočkáme ještě modelů Vivo X80 Lite a Vivo X80 Pro+.

Dvě novinky v přípravě

Vivo X80 Pro má vskutku špičkové specifikace, ale jeho vylepšená verze by měla nabídnout ještě lepší výbavu. Například se ukazují náznaky, že verze Vivo X80 Pro+ bude mít místo Snapdragonu 8 Gen 1 jeho plus verzi, která byla uvedena nedávno. Podstatnější změna by se měla odehrát na zadní straně, byť i současný Pro model má velmi slušnou fotografickou výbavu.

Vivo X80 Pro se může pochlubit sestavou 50+48+12+8 MPx, ale jeho plus varianta bude mít 50+48+50+50 MPx. Sice zatím nevíme, co konkrétně se nabídne, ale dá se odhadovat, že nejvíce budou znát změny u foťáků se zoomem. Novinka bude mít 6,8palcový 2K AMOLED displej se 120Hz frekvencí. Neočekáváme, že by měly nastat velké designové změny.

Zatímco Vivo X80 Pro+ bude aspirovat na nejlépe vybavený smartphone, tak Vivo X80 Lite se bude více držet při zemi. Zde se očekává procesor Snapdragon 7 Gen 1. Bohužel zatím nejsou k dispozici další podrobnosti. Co se týče termínu představení, tak obě novinky by se mohly objevit v říjnu tohoto roku.

Zdroje: rootmygalaxy.net, mysmartprice.com, gsmarena.com



Domů » Články » Ještě se dočkáme Vivo X80 Pro+ a Vivo X80 Lite

reklama reklama