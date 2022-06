Chytré hodinky nově v obchodech – Lotus, Polar, Wotchi, Haylou

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Předchozí díl: Chytré hodinky nově v obchodech – Suunto, Fossil, North Edge a další

Wotchi WO95SBS

Další model od Wotchi na našem trhu láká na cenu a také například na měření EKG, monitorování srdeční frekvence, sledování spánku a na nejrůznější sportovní režimy.

Haylou LS09A

U hodinek s cenou pod 1000 Kč nelze očekávat mnoho, ale model Haylou LS09A nabízí například výdrž sedm dnů na jedno nabití při běžném používání. Nabízí monitoring spánku, měření saturace kyslíku v krvi a připomenutí pohybu. Součástí je i 12 sportovních režimů.

Liu.Jo SWLJ013

Další model Liu.Jo SWLJ013 se snaží nalákat na design, ale ten je spíše běžný. Hodinky mají ve svých specifikacích senzory pro měření okysličení krve a také srdečního tepu. Jde měřit i kvalita spánku a také některé sportovní aktivity.

Polar Grit X Pro

Hodinky Polar Grit X Pro patří do vyšší kategorie, čemuž odpovídá konstrukce, použité materiály a také samotná výbava. Například podporují lokalizační systémy jako Galileo, GLONASS, QZSS.

NEOGO SmartMove 5T

Hodinky od Neogo mohou nalákat na design, ale jsou také vybaveny multisportovním režimem, který zahrnuje chůzi, běh, cyklistiku, horský výstup, basketbal, badminton, stolní tenis, tenis, jógu, skákání na švihadle a historii sportů. Ve výbavě je také EKG senzor. Na jedno nabití vydrží dle využití i 7 dnů.

Lotus L50012/A

S cenou nyní zamíříme trochu výše. Hodinky Lotus SmarTime L50012/A na první pohled vypadají jako další levnější model, ale kromě měření srdečního tepu se zde nabízí například monitorování krevního tlaku. Samozřejmě nechybí fitness funkce, kde najdeme například fotbal, basketbal, chůze, běh, turistika a další. O konektivitu se stará Bluetooth 4.2 a nechybí certifikace IP68. Na jedno nabití vydrží pět dnů. Bohužel chybí podpora češtiny.

Wotchi W22AG

Hodinky Wotchi W22AG jsou evidentně určeny pro dámy, ale to neznamená, že by byly ochuzeny o funkce. Nabízí se měření tepu, tlaku a okysličení krve. Poradí si také s mnoha sportovními režimy – chůze, běh, turistika, cyklistika, basketbal, plavání, badminton, fotbal, eliptický trenažér, jóga, stolní tenis, švihadlo, tenis, baesbal, hula hoop, golf, skok do dálky, sedy-lehy, volejbal.



