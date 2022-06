Chrome vylepší blokování žádostí webových stránek

Zdroj: Google

Webové stránky dnes již neprezentují jen informace a neobsahují pouze multimediální obsah. V mnoha případech jde skoro o plnohodnotné aplikace, které vyžadují pro své správné fungování nejrůznější možnosti od webového prohlížeče. Bohužel jde vidět zneužívání a některé weby se dají spíše zařadit mezi obtěžující. Ukazuje se, že Google chce ještě více zasáhnout proti obtěžování uživatelů.

Ochrana před spamem nebo moderování internetu?

Už v roce 2020 byla představena funkce, která má omezit žádosti webových stránek o zasílání oznámení přímo do prohlížeče. Ta ale pracuje na principu, že první musí uživatel odmítnout žádost, aby následně byly blokovány jakékoliv pokusy. Jinak řečeno, jde jen o jednocestný proces.

Nové části kódu ve webovém prohlížeči Chrome ale naznačují, že se Google vydá progresivnější cestou. Měli bychom se dočkat automatického systému odmítání těchto žádostí. Ten zřejmě bude založen na bezpečnostních mechanismech Chromu a také na databázi škodlivých stránek. Dokonce i v případě povolení bude moci Chrome zasáhnout a být proaktivnější, aby uživatel neudělil oprávnění škodlivé webové stránce.

Někteří by mohli jednoduše konstatovat, že se Google snaží moderovat internet, nebo spíše webové stránky, ale jedna věc mu hraje do karet. Vývojáři musí například pro možnost rozesílání notifikací do prohlížeče souhlasit s podmínkami pro vývojáře, jelikož Google stojí za API nabízející tyto možnosti.

Webové prohlížeče rozhodně musí řešit lepším způsobem oprávnění stránek a jejich snahu získat cestu k uživateli. Je ale otázkou, jak daleko půjde Google a co všechno bude moci Chrome blokovat. Zde musí být společnost opatrná, aby se nástroj pro ochranu uživatelů nestal omezujícím elementem pro mnohé weby.

