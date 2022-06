Apple AirTag nemusí fungovat po výměně baterie, problémem je bezpečnostní vlastnost

Zdroj: Apple

Apple s uvedením příslušenství AirTag zaujal, o čemž svědčí i úspěch tohoto malého zařízení pro sledování svých věcí. Objevily se i případy zneužití a existují metody, jak upravit AirTag a zneužít ho. Jsou ale případy, kdy po výměně baterie přestane AirTag fungovat. Problém ale není na straně Applu, což ostatně uvádí i na svých stránkách.

Problém způsobuje Bitrex

Apple používá i AirTag baterii CR2032, která je velmi malá. Již se objevily případy, kdy tuto baterii spolklo dítě, což vedlo k závažným zdravotním problémům. Proto výrobci hledali způsob, jak děti ochránit. Přišli na poměrně jednoduché řešení. Někteří výrobci používají látku nazvanou Bitrex (denatonium benzoát), která je extrémně hořká. Právě to by mělo dítě odradit od vkládání do úst a případného spolknutí.

Tato látka je tedy takovým bezpečnostním prvkem, ale jak Apple uvádí na svých stránkách, může způsobovat nefunkčnost AirTag. Respektive nedojde ke spojení kontaktů mezi baterií a samotným příslušenstvím. Pak tedy AirTag vypadá, že došlo k poškození, nebo prostě nefunguje.

Pokud má baterie CR2032 hořký povlak, který částečně zakrývá kontakty baterie, může se stát, že v AirTagu nebo jiných výrobcích na baterie nebude fungovat.

Pokud jste tedy vyměňovali baterii u Apple AirTag a přestal fungovat, první byste mohli zkusit očistit místa, kde dochází ke kontaktu. Nedoporučuje se čištění celé baterie. Nijak by jí to neuškodilo, ale zmizel by bezpečnostní prvek. K očištění postačí alkohol nebo jiný čistič na alkoholové bázi.

