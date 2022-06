Samsung Galaxy Xcover 6 Pro nabídne 5G, vyšší odolnost a cenu

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Většinou se o nějaký únik postará zahraniční zdroj, který disponuje například dalším zdrojem obeznámeným samotnou situací, případně se jedná o někoho přímo z firmy. Tentokrát jsme získali informace díky našemu systému hlídání novinek na českém trhu. Jeden z obchodů omylem začlenil do své nabídky mobilní telefon Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, který ještě nebyl oficiálně představen.

Známe i cenu

Vzhledem k povaze informací nebudeme raději uvádět internetový obchod, který zveřejnil informace se značným předstihem. Co se týče samotných specifikací Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, tak více méně odpovídají dříve uniklým, takže se jen potvrzují. Novinka bude například disponovat Snapdragonem 778G, což je velmi dobrý model nabízející dostatek výkonu a také přímou podporu pro sítě páté generace.

Obchod také zveřejnil kompletní obrázky chystaného modelu, na kterých jde například vidět, že by mělo být možné odejmout zadní kryt. Možná se tak lze dostat k samotné baterii, nebo k jiným součástem. Také se dozvídáme, že na horní straně bude další dedikované tlačítko, zřejmě programovatelné pro jakoukoliv činnost. U USB C konektoru na spodní straně budou také dva konektory- Ty asi budou pro umístění do docku nebo pro jiné příslušenství.

Cena nového smartphonu bude 14 990 Kč a oficiální start prodeje je naplánován na 24. června. Samozřejmě se můžou některé informace ještě změnit, ale schválně jsme čekali týden, než jsme zveřejnili tento článek. Za dva týdny se tedy asi dočkáme představení Samsung Galaxy Xcover 6 Pro.

Specifikace Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

displej: 6,6 palců, 2408 x 1080 pixelů (Full HD+), IPS

procesor: Snapdragon 778G

RAM: 6 GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS 8 MPx, 123° přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack, USB C

IP68, MIL-STD-810H

5G, LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 5, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

rozměry: 169 x 80 x 10 mm; 235 gramů

baterie: 4050 mAh + 25 W



