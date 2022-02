Apple zavede novinky pro AirTag, zejména s ohledem na bezpečnost

Zdroj: Apple

S příchodem příslušenství AirTag se objevily komplikace, jelikož se dá tento doplněk poměrně jednoduše zneužít ke sledování osob a majetku. Došlo již na několik zneužití, přičemž se objevují modifikované verze, které ani nevydávají zvukový signál. Pokud máte iPhone, budete upozornění, ale v případě majitele Androidu bez patřičné aplikace nezjistíte, že jste sledováni. V návaznosti na tyto problémy a další komplikace Apple představuje novinky, které budou brzy dostupné.

Pozor na Apple „Silent“ AirTag, jde o modifikovanou verzi

Aktualizace pro AirTag

V první řadě zde máme modifikaci detekce neznámého příslušenství v případě sluchátek a čehokoliv, co je připojeno do sítě Find My. Pokud si nově omylem vezmete cizí sluchátka nebo vám například zůstanou po někom v autě, iOS nově zahlásí konkrétně, o jaké zařízení se jedná.

Další změna je u prvního nastavování AirTag, kde bude více varování a informací, že příslušenství má sloužit jen pro osobní účely. Také bude zdůrazněno, že jakékoliv zneužití je protizákonné a AirTag má své sériové číslo, které pak může sloužit v důkazním řízení. Apple také aktualizoval celou dokumentaci pro nezákonné sledování.

U smartphonů iPhone 11, iPhone 12 a iPhone 13 přibude přesné hledání, v rámci kterého vám zařízení ukáže, jak daleko je nechtěný AirTag a kterým směrem hledat. Budete tak moci rychleji objevit, kde se vlastně nachází. Pakliže systém objeví cizí AirTag, který vás zřejmě sleduje, na displeji se nově objeví viditelnější varování se zvukem.

Apple také plánuje vylepšování detekce nechtěného zařízení, aby vás systém varoval ještě před zahájením cestování. Poslední novinka se týká samotného zvuku AirTagu, který bude hlasitější a dojde na použití pronikavějších tónů. To vše je sice vítané, ale novinky platí zatím jen pro majitele iOS zařízení a ty, kteří si nainstalovali aplikaci od Applu. Možná by nebylo od věci, aby v této věci spolupracovaly obě společnosti, tedy Google i Apple. Bylo by vhodnější, kdyby aspoň Android nativně upozornil na možné sledování.

Zdroje: apple.com, engadget.com



