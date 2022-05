WhatsAppp pracuje na podpoře bohatších náhledů k odkazům posílaným v chatech

Zdroj: Dotekománie

Na webu WABetaInfo se objevily informace o tom, že WhatsApp pracuje na podpoře bohatších náhledů u URL odkazů, díky čemuž odkazy zaslané v chatu zobrazí mnohem více informací o sdíleném zdroji.

Bohatší náhled pro odkazy možní již brzy ve WhatsApp pro iOS

V současné době jsou odkazy zasílané v chatu zobrazují s miniaturním náhledovým obrázkem a s pár řádky popisujících o čem je obsah. To samozřejmě nevypadá moc dobře obzvlášť v době, kdy většina konkurenčních platforem je na tom podstatně lépe. Nově by se v chatu měly generovat při vložení odkazu bohatší náhledy včetně náhledu textového obsahu. Na snímcích z beta verze pro iOS je patrné, že odkaz bude mít v záhlaví kartu s náhledovým obrázkem. Ten se objeví pouze tehdy, pokud je náhledový obrázek k dispozici na webu, na který URL odkazuje. Při vkládání URL do chatu je nutné chvíli počkat, aby se náhledový obrázek vygeneroval.

Z výše uvedeného tedy neznamená, že se obrázek nemusí vždy vygenerovat. Rovněž bude záležet, jakou URL bude uživatel do chatu vkládat. Tato změna by měla být zavedena pro uživatele iOS. Aplikace na zařízeních s Androidem již nějaký čas funkci generování bohatších náhledů má, nicméně ne v takové podobě, jako je nyní k dispozici pro beta verzi aplikace pro iOS. Je poněkud zvláštní strategie nezavést takovou funkcionalitu pro všechny verze a platformy. Snad se WhatsApp do budoucna, co se vydávání novinek, trochu sjednotí.

