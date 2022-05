Apple Podcasty přináší lepší správu stažených epizod

Podcasty za poslední roky narostly na své popularitě. Není tedy divu, že se o toto téma zajímá i Apple, který nativně poskytuje platformu Apple Podcasty. Aplikaci naleznete v každém iOS, iPadOS a macOS zařízení. Aplikace procházela různým vývojem, ovšem některé funkce ji chyběly. Ze seznamu chybějících funkcí si může Apple jednu vyškrtnout. ¨

S iOS 15.5, iPadOS 15.5 a macOS 12.4 přichází užitečný nástroj pro optimalizaci úložiště zařízení. Aplikaci tak budete moci jasně přikázat, aby stahovala pouze určitý počet posledních epizod, epizody v rámci nastaveného časového rámce (např. týden nebo měsíc) nebo pouze dvě epizody. Dokonce se aplikace naučila zakazování stahování – to se hodí, pokud máte iPhone s malým úložištěm.

Nové aktualizace systémů vám poskytnou rovněž roční předplatné pro placené podcasty. Budete také moci procházet pořady podle trendů a filtrovat epizody. Vraťme se ale kousek zpět, tedy k placeným podcastům. Apple odhalil plány na funkci Delegated Delivery, jenž tvůrcům umožní vydávat placené i neplacené pořady přímo do aplikace Apple Podcasty prostřednictvím třetích stran Acast, Libsyn a Omny Studio. Tento krok by měl tvůrcům výrazně usnadnit distribuci jejich pořadů napříč platformami.

Delegated Delivery bude k dispozici někdy letos na podzim a bude zdarma bez ohledu na to, zda jsou tvůrci součástí programu Apple Podcasters. Aby však mohli publikovat placený obsah, budou se muset k této službě připojit/registrovat.

Zdroj: engadget.com

