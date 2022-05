Apple Watch SE 2022 poskytne některé funkce ze Series 7

Internetem dlouhodobě kolují zprávy o příchodu tří verzí Apple Watch – Series 8, SE 2022 a nový model se zaměřením na extrémní sporty. Teď na povrch vyplouvají první detailnější informace o modelu SE 2022. Aktuální generace byla vydána v roce 2020 a až o dva roky později se zřejmě dočká první aktualizace, letos v září. Spekuluje se, že hodinky budou představeny spolu s iPhone 14. Zajímavější je ale poslední zpráva iDropNews, která odhalila klíčové funkce, které by měly být v cenově dostupných hodinkách od Applu přítomny.

Apple Watch SE 2022 budou vypadat totožně s aktuální generací. Určité rozdíly samozřejmě budou, ale ne na první pohled patrné. Stejně jako původní model pravděpodobně letošní verze dorazí ve dvou velikostech: 40 a 44 mm. Očekává se přítomnost hliníkové konstrukce. Ačkoliv nedojde k příliš velkým designovým změnám, očekává se výraznější vylepšení hardwaru. Konkrétně se bavíme o přítomnosti technologie Always-On Display a senzoru pro měření EKG. JE však zcela vyloučeno, že bychom se měli snad dočkat senzoru kyslíku v krvi.

Současná generace je poháněna procesorem S5. Zpráva od iDropNews hovoří o rychlejším S7, který pohání současné Apple Watch Series 7. Dočkat se můžeme i nového reproduktoru, včetně mikrofonu. SE 2022 pravděpodobně nabídne stejnou výdrž baterie, alespoň přibude podpora rychlého nabíjení, jako poskytuje Apple Watch Series 7.

Apple Watch SE 2022 budou dražší než původní model. Hodinky by měly startovat na 299 dolarech.

Zdroj: idropnews.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!