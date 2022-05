Spotify experimentuje s NFT

Zdroj: Dotekománie

Asi jste zaznamenali rozmach nového trendu NFT (non-fungible token), tedy takového digitálního certifikátu o vlastnictví souboru. Může se jednat o obrázek, text nebo cokoliv digitálního. Některé NFT se daří prodávat za vysoké sumy a pro mnohé se také jedná o možnost investic pro budoucí zhodnocení. Spotify je další službou, která si pohrává s touto novinkou.

Instagram si začíná pohrávat s NFT

Spotify a NFT

Asi byste si mysleli, že jednoduše budete moci zakoupit NFT třeba nějaké písničky, ale Spotify jde tak trochu jinou cestou. Některým vybraným umělcům nabízí možnost zveřejnění jejich sbírky na svém profilu.

Jde zatím jen o test, jak uvádí tiskový mluvčí společnosti Spotify. Zatím to nevypadá, že by firma nabídla plnou podporu. Současný test nabízí uživatelům si prohlédnout obsah ve větším, přičemž se lze dostat na OpenSea, tedy platformu, kde by si uživatelé mohli zakoupit konkrétní NFT.

Je ale otázkou, jestli vůbec má místo NFT na platformě Spotify a jestli vůbec budou uživatelé oceňovat možnost si zakoupit například digitální obrázek od umělce a tím ho také podpořit.

