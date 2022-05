Oppo si neuhlídalo model Reno 8 Lite 5G

Zdroj: Oppo

Čínská společnost Oppo by v těchto chvílích měla dokončovat další přírůstek do série Reno 8, která si teprve nedávno odbyla premiéru na mobilním trhu. K současné trojici se velmi brzy připojí model nesoucí název Reno 8 Lite 5G a hlavně bude k dispozici pro zákazníky z Evropy. Telefon umístí do segmentu střední třídy, čemuž tomu má odpovídat již odhalená výbava a cenovka.

Známá klasika

Do přední části se postaví displej založený na AMOLED technologii a s úhlopříčkou 6,43 palce. Jeho maximální rozlišení bude dosahovat k Full HD+ rozlišení. Hardwarovou stránku údajně zastoupí čipová sada Snapdragon 695 od Qualcommu, kterému ovšem neschází ani podpora sítí 5. generace. K němu napojí operační paměť RAM o velikosti 8 GB nebo 128GB interní úložiště podporující až 1TB paměťové microSD karty.

Záda ponesou tři objektivy fotoaparátu ve složení 64MPx hlavní, 2MPx makro a 2MPx monochromatický snímač. Koho baví selfie snímky, tak dostane možnost využít 16MPx selfie senzor umístěný v proděravěném otvoru vlevo nahoře. Výdrž bude řídit baterie s kapacitou 4 500 mAh a technologií rychlého 33W nabíjení. Nekompletní seznam uzavírá operační systém Android 12 pod vlastním rozhraním ColorOS 12.

Prodejní cena má vycházet na 306 eur (tj. cca 7 566 Kč) a očekávají se minimálně dvě provedení barev (černé, gradientní).

Zdroj: gizmochina.com



