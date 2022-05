Novinky kolem Google Asistenta

Zdroj: Google

Google se na letošní vývojářské konferenci pochlubil mnoha novinkami, ale některé z nich si budou muset počkat na své zavedění později v tomto roce. Několik se jich týkalo i samotného Google Asistenta.

Nové oslovení

Neustále vyslovovat frázi, abyste aktivovali asistenta, může být otravující. Proto se Google zaměřil na nové možnosti, jak aktivovat asistenta u zařízení. První funkcí je Look and Talk, kde je nutné, aby zařízení mělo kameru. Konkrétní zařízení rozpozná, že se na něj díváte a aktivuje systém rozpoznávání. Následně stačí vyslovit samotný příkaz.

Druhá možnost nevyžaduje aktivační frázi. Stačí jednoduše vyslovit třeba příkaz pro zhasnutí světel. V tomto případě si uživatelé mohou nastavit, které povely mají být přístupné. To může zjednodušit ovládání elektroniky v domácnosti.

Google uvedl, že ani v jednom případě nedochází k přímému odesílání dat do Googlu. Vše je prováděno přímo na zařízení. Například u funkce Look and Talk dojde k rozpoznání uživatele přes obličej a také hlas, přičemž porovnání je na samotném zařízení. Novinky budou dostupné v dohledné době. Bohužel i tentokrát vás zklameme. Ani letos se Google nevyjádřil k dostupnosti asistenta v českém jazyku.

Zdroj: Tisková konference

