Nokia N73 se vrátí a ve velkém stylu

Trh s mobilními telefony se umí slušnou rychlostí měnit, troufám si tvrdit, že v některých případech i ze dne na den. Pamatujete si, jak v březnu HMD Global potvrdil, že v dohledné době neplánuje uvést na trh vlajkový nebo prémiový smartphone? Tak právě to se zdá bude brzy jinak. Nové zprávy ze zahraničí naznačují příchod jednoho vlajkového smartphonu.

Konkrétně s informací přišel čínský web CNMO, zprávu poté převzal server Gizmochina. Ve zprávách se uvádí, že Nokia pracuje na novince pod názvem N73. Zbystřili jste? No jasně, v roce 2006 Nokia prodávala telefon pod stejným názvem a ve světě byl v té době docela populární. Jak jinak rozjet byznys než nástupcem původního N73?

N73 2022 byl dokonce spatřen i na renderech, které odhalily třeba zakřivené strany. Zajímavý by měl být modul fotoaparátu, protože bude mít netypický ostrý design a počet čoček se zastaví na pěti, spolu s duálním bleskem. Hlavní fotoaparát bude vybaven samozřejmě největší čočkou a pod ní budou vertikálně zarovnány další čtyři čočky.

Původní zdroj dále zmiňuje 200MPx snímač vyrobený Samsungem. Mělo by jít o model ISOCELL HP1 s 0,64μm snímačem, který byl představen Samsungem v roce 2021. V žádném komerčním zařízení jsme se modulu ještě nedočkali. Mimochodem, Motorola rovněž chystá uvedení svého prvního smartphonu s 200MPx fotoaparátem.

