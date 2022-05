Apple údajně zahajuje vývoj OLED skládacích displejů bez použité polarizační vrstvy

Zdroj: MacRumors

Podle společnosti TheElec Apple zahájil vývoj OLED displejů, které nebudou používat polarizační vrstvu. Tyto displeje by mohly být součástí skládacích iPhonů nebo iPadů.

Apple zahajuje vývoj displejů pro skládací telefony

Současné displeje polarizační vrstvu využívají pro zlepšení viditelnosti displeje díky průchodu světla pod určitým úhlem. Použitím polarizační vrstvy se ale snižuje jas. Aby byl tento negativní efekt kompenzován výrobci u displejů zvyšují spotřebu energie, což ale zkracuje jejich životnost. Jako první dodal panely bez polarizační vrstvy Samsung pro své skládací telefony Galaxy Z Fold 3. Polarizační vrstvu Samsung nahradil speciálním barevným filtrem na vrstvě zapouzdřeného tenkého filmu (CF on TFE) a přidal další vrstvu, která definuje černý pixel. Tím docílil podání jasnějších barev.

Pro vrstvu definující černý pixel byla použitý odlišný polyamidový materiál. Samsung označil tuto svou technologii jako CF on TFE ECO2. Tato technologie umožňuje zvýšení propustnosti světla o 33 % a snížit spotřebu energie o 25 %. Zatím není jasné, jak se s touto výzvou popasuje samotný Apple. Ačkoliv by se nabízela možnost využit zkušeností Samsungu, Apple se zřejmě rozhodl jít svou vlastní cestou. Apple ale skládací iPhony, nebo iPady rozhodně neplánuje uvést v nejbližší době. Podle odhadů by jsme se prvních takových zařízení mohli dočkat nejdříve v roce 2025.

