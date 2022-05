iPhone SE 3 (2022) – 5G retro po třetí [recenze]

iPhone SE 3; zdroj: Dotekománie

Dnes se v recenzi zaměříme na nový iPhone SE 3. Tato třetí generace nejlevnějšího iPhonu s přídomkem SE tentokrát přichází jen dva roky po předchůdci (na kterého se čekalo roky čtyři). Novinek je tak letos pomálu, přičemž asi ta hlavní je podpora 5G s novým procesorem. V této recenzi se tak na novinku zaměřím okem uživatele moderního iPhonu s displejem přes celou obrazovku. Nezapomenu ani na srovnání s konkurencí. Dává retro design letos ještě nějaký smysl?

Konstrukce

Popisovat podrobněji konstrukci iPhone SE 3 si troufám tvrdit, že není potřeba. Velikostí a tvary je to vlastně iPhone 6 z roku 2014. Apple však prováděl menší evoluci naposledy v roce 2017 s představením iPhone 8. A letošní iPhone SE vypadá přesně jako tento 5 let starý model.

Zatímco před dvěma roky s příchodem iPhone SE 2 (který vypadal také úplně stejně) mohl retro design ještě zaujmout třeba uživatele původního modelu SE či starších iPhonů, letos si myslím, že ani oni už nebudou mít zájem.

Design čelní strany je opravdu velké retro a ovládání tlačítkem domů už považuji dávno za překonané. Jelikož již nějaké ten pátek používám jen telefony ovládaný gesty, měl jsem dokonce z počátku testování problém si opět na domovské tlačítko zvyknout. Párkrát jsem tak provedl gesto tažením odspoda obrazovky, které ale na SE 3 nezavře aplikaci, ale otevře ovládací centrum. Celkově mi přijde ovládání tlačítkem také o něco pomalejší.

Naopak ve srovnání se současnými iPhony se mi líbí zaoblená konstrukce. Ostré boky nových generací iPhonů sice na oko vypadají dobře, ale tento staronový SE 3 zkrátka padne do ruky o něco lépe.

Mnoho lidí pak může vyhledávat tento nejlevnější iPhone také kvůli jeho velikosti. Displej s úhlopříčkou pod 5 palců a aktuální procesor s 5G dnes nikde jinde neseženete. Na druhou stranu tu ale máme iPhone 12/13 mini, který má sice o trochu větší displej, ale zase je o kousek menší. Porovnání můžete vidět na snímku níže.

Na test nám dorazila novinka v červené barvě, která je opravdu velmi povedená. Zatímco některé generace iPhone dostaly spíše světlejší červenou pod označením PRODUCT RED, zde máme krásně sytou červenou řekl bych odstínu Ferrari.

Konstrukční provedení je jedním slovem povedené. Předěl mezi hliníkovým bočním rámem a sklem na zádech je tak precizní, že ho ani necítíte. Telefon je samozřejmě také lehký. Potěší pak podpora voděodolnosti s certifikací IP67, což už se i ve střední třídě začíná objevovat častěji, stejně jako stereo reproduktory. Přitom právě tyto dvě funkce jsem ještě před dvěma lety u minulého SE vychvaloval, jelikož střední třída s Androidem je většinou postrádala. Doba se ale změnila.

Displej

Zobrazovací panel typu IPS LCD s obnovovací frekvencí 60 Hz je dnes u telefonu za 12,5 tisíce už celkem ostuda. Dark mode v noci vypadá na LCD zkrátka strašně. Druhá věc je také fakt, že snímání doteků probíhá také jen při 60 Hz, což je na celkové plynulosti také velmi znát. Porovnával jsem to s iPhonem, co má právě 120 Hz snímání doteků a rozdíl zde je. Rozlišení 1334 x 750 také dnes nikoho nezaujme, jedná se však stále o kdysi definovanou retinu s jemností 326 ppi. Je to tedy dostatečné, nikoli však skvělé.

Pokud jste již z nových iPhonů s obrazovkou přes celý displej zvyklý klepnout kamkoliv na displej a telefon se probudí, tak to tady bohužel nefunguje. Maximální jas 625 nitů na přímém slunci není žádná hitparáda.

V domovském tlačítku se nachází čtečka otisků prstů, které je již tradičně už několik generací iPhonu velmi rychlá a spolehlivá. Čtečka mě ve srovnání s FaceID potěšila hlavně při placení. To je totiž díky čtečce mnohem rychlejší, stačí jen dvakrát stisknout domovské tlačítko a přiložit. U FaceID ověření obličeje maličkou chvíli trvá.

Hardware

Pod kapotou se odehrála asi největší změna této generace SE modelu. Uvnitř máme nyní procesor Apple A15, tedy stejný čip, který pohání třeba iPhone 13 Pro Max s cenovkou o dvacet tisíc vyšší. Zároveň s tímto čipem přichází také větší operační paměť o velikosti 4 GB a podpora 5G. Poslední zmíněná novinka je pravděpodobně i důvod, proč jsme se vůbec nového iPhone SE 3 dočkali tak brzo. Prodávat totiž ještě třeba další roky iPhone SE 2 bez podpory 5G už není příliš perspektivní.

Výsledné skóre v benchmarku Geekbench 5 je stejné jako třeba na iPhone 13 Pro (recenze).

Rychlost při používání je vynikající. Vše pěkně odsýpá a na nic nečekáte. Jen to zkrátka kvůli 60 Hz displeji nevypadá tak plynule, jako u jiných modelů s 90 či 120 Hz displejem. Operační paměť je na toto zařízení také dostatečná. Na 5G síti jsem střídavě fungoval, pokud byla v dosahu. Vše bylo rychlé, asi stejně jako na LTE. V Česku stejnak tyto obě technologie zatím běží na stejném jádru sítě, jelikož jde o tzv. Non-Standalone 5G.

Výhoda nového procesoru pak není jen v rychlosti a podpoře 5G, ale také v dlouhé softwarové podpoře. Tu Apple oficiálně nikde nezmiňuje, ale ze zkušenosti víme, že je zhruba kolem 5 let. Ostatně dnes třeba aktuální iOS 15 stále nainstalujete na 7 let starý iPhone 6s.

Úložiště v základní nejnižší verzi nabízí 64 GB, což je pro nenáročné uživatele troufnu si říct, že dostatečné. Pokud ale budete fotit a nechcete si třeba platit iCloud, není špatné si připlatit 1,5 tisíce korun za dvojnásobné úložiště.

Baterie

Apple mírně navýšil kapacitu baterie z 1821 na 2018 mAh. Zároveň slibuje až o 2 hodiny delší přehrávání videa ve srovnání s předchůdcem. Máme tu i podporu rychlejší nabíjení, kdy 20W adaptérem nabijete za půl hodiny na 50 procent. Tento adaptér si ale musíte dokoupit.

Co ve střední třídě nakonec potěší ale mnohem více, je podpora bezdrátového nabíjení. To je jedna z mála funkcí, kterou si většinou Android telefony nechávají ještě pro své top modely. Bezdrátově nabíjíte sice celkem pomalu (7,5 W), ale na noc je to třeba ideální. Trochu škoda, že zde není podpora MagSafe.

Výdrž baterie mě ve výsledku mile překvapila. Je totiž celkem dobrá, jeden plně nabitý den, hodně focení, hodinový telefonát, doba zapnutého displeje kolem 4 hodin totiž není pro nové SE3 vůbec problém. Baterie tedy na první pohled nemá moc vekou kapacitu, je však nutné zmínit menší displej s nižším rozlišením a také optimalizaci výrobce. Stále bych však telefon neoznačil za dvoudenní.

Software

Systém iOS 15 asi není třeba nijak podrobněji představovat. Testovali jsme v té době s aktuálním iOS 15.4.1. Celý iOS mi však po přechodu z iPhone s notchem přišel dost zmenšený a stísněný. Stále můžete používat i widgety na ploše, ale není na ně tolik prostoru. Jakkoliv je telefon skvěle rychlý, tak během testování se mi za jeden týden zhruba třikrát sám od sebe restartoval. To mě překvapilo a doufám, že to budoucí aktualizace vyladí.

Fotoaparát

Fotit s novým iPhone SE 3 je vlastně hrozně jednoduché. Vůbec nemusíte řešit, jaký objektiv zrovna použít. Máte zkrátka jenom jeden hlavní snímač, což je v této cenové hladině asi jediný telefon, který to takto má. Za mě je to jednoznačně škoda, na druhou stranu aspoň vyfotíte méně fotek. Já totiž kolikrát fotím jak hlavním, tak ultra širokoúhlým snímačem. Tady tu možnost nemáte, a tak máte ve výsledku jednu fotku dané scény.

Výsledné snímky jsou velmi dobré a ve dne jim není moc co vytknout. Barvy jsou věrné a detailů je celkem dostatek na telefon střední třídy. Máme tu Smart HDR 4 oproti předchozí generaci, přičemž jinak je však hardware a snímač totožný. V noci už to ale není žádná sláva, noční režim zcela chybí. Přitom procesor by ho podporovat měl. Provedl jsem například porovnání se zhruba stejně drahým Samsungem Galaxy A53 s nočním režimem, a korejský model má zkrátka kvalitnější noční snímky s více detaily a lepším HDR. Všimněte si třeba více prokreslených stínů v pozadí. Podrobnější srovnání chystáme v samostatném článku.

Den

Na můj vkus jakkoliv zde Apple uvádí Smart HDR 4 jsou některé fotky speciálně focené trochu proti slunci až příliš tmavé. Je to vidět třeba na snímku vlevo výše tramvají. Ty jsou velmi tmavé. Jinak se však jedná o spolehlivý foťák s optickou stabilizací.

Noc

Zhodnocení

Nový iPhone SE 3 je dnes již silné retro. Novinku si asi nebudete kupovat, protože chcete aktuální nový telefon. Apple zde spíše cílí na zarputilé příznivce domovského tlačítka, kterých si ale myslím, že je stále méně a méně. Designem mě tedy na dnes recenzovaném modelu nejvíce zaujala krásná červená barva. Funkčně je to však stále velmi solidní telefon, který je kvalitně zpracovaný a vydrží vám roky. Dlouhá softwarová podpora, která pravděpodobně přesáhne 5 let, je vítaný plus. Naopak mezi mínusy patří jednoznačně LCD displej jen s 60 Hz frekvencí a pouze jeden fotoaparát bez nočního režimu.

Je tak ve finále jen na vás, zda chcete ještě retro design s určitými omezeními. Pokud preferujete malý telefon, máte tu nakonec možná ještě lepší volbu v podobě iPhone 12 mini, který má zhruba stejnou baterii, foťák navíc, moderní design a jeho cenovka je asi jen o tři tisíce vyšší. Mezi další konkurenci rozhodně patří Galaxy A53 s více fotoaparáty a také velmi slušnou softwarovnou podporou, a další zmíním také Realme GT 2 či Xiaomi 11T Pro.

Přesto vše si nový iPhone SE 3 za cenovku od 12,5 tisíce zřejmě své zájemce najde, jen odhaduji, že jich už tolik nebude. Očekávám pak také, že stejně jako iPhone SE 2 byl častý firemní telefon, novinka převezme tuto roli.

Klady

Červená barva je nádherná

Kvalitní konstrukce s ověřeným retro designem

Rychlý procesor Apple A15

Bezdrátové nabíjení Qi

Skvělé nahrávání videa

Dlouholetá softwarová podpora

Zápory

Jen jeden fotoaparát

Absence nočního režimu

Retro design

LCD IPS 60 Hz displej

Za zapůjčení iPhonu SE 3 děkujeme Smarty.cz. Ten si můžete zakoupit ZDE



