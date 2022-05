Vodafone: Přichází zvýhodněná nabídka tarifů a telefonů [sponzorovaný článek]

Nejmodernější mobilní síť 5G od Vodafonu už má v dosahu 70 % české populace, což je jednoznačně nejširší pokrytí mezi českými operátory. Proto Vodafone vylepšuje nabídku svých tarifů. Pro mobilní a také pevné připojení lze nyní získat zvýhodnění napořád, to znamená využívat vysokou rychlost připojení doma i venku. Bonus v součtu dělá celých 500 korun měsíčně. V nabídce nechybí ani široká nabídka 5G telefonů se slevou až 8 tisíc korun.

To nejlepší, co dnešní mobilní svět umožňuje, získá zákazník Vodafonu pod tisícikorunu měsíčně. Jde o tarif Neomezený Premium 5G, který zahrnuje neomezené volání, SMS, objem dat i jejich neomezenou rychlost. Stejně tak 1000 minut volání do zahraničí a roaming v EU v ceně. Tarif přitom přináší stále více s tím, jak v Česku roste nejrychlejší mobilní síť 5G. V praxi ale bude samozřejmě fungovat i ve starší síti. Při kombinaci s pevným internetem stojí 999 korun místo 1199 korun měsíčně.

Důležité novinky se týkají tarifu Neomezený Super. Tarif za dosavadních 799 korun lze nově získat se zvýhodněním 200 korun napořád. Tedy za 599 korun měsíčně, a to při pořízení spolu s pevným internetem. Navíc obsahuje službu Zrychlení na maximum, díky které zákazník nově na celkem 5 dní v měsíci získá na 24 hodin maximální možnou rychlost mobilního připojení podle schopností svého telefonu a dostupného pokrytí. Lze ji pro vybraný den jednoduše aktivovat v internetové samoobsluze nebo aplikaci Můj Vodafone a užít si tak 5G připojení naplno.

„Motivováni cílem zapojit všechny do digitální společnosti jsme už výrazně rozšířili naši nejmodernější mobilní síť 5G, která nabízí nejširší pokrytí ve srovnání s kterýmkoli jiným poskytovatelem služeb v České republice. Síť 5G má výrazně vyšší kapacitu a nabízí zvýšení rychlosti přenosu dat s mnohem nižší dobou odezvy. Váš online zážitek posune o několik stupňů výš – ať už jde o nahrávání nebo stahování rozsáhlých dokumentů, videohovory v prémiové kvalitě nebo hraní her s potřebnou rychlou odezvou,“ popisuje Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky.

1 Gb/s se zvýhodněním 300 korun napořád

Výhodnější ceny pro mobil se vážou ke kombinované nabídce, a to nehledě na rychlost pevného internetu. Ovšem i u něj je ve hře atraktivní novinka: rychlost 1 Gb/s se zvýhodněním 300 Kč napořád. To znamená za cenu 599 Kč měsíčně plus pronájem modemu (za stokorunu).

Trvalé zvýhodnění 300 korun se týká i rychlosti 500 Mb/s, která tak měsíčně vyjde na 559 Kč plus modem (70 korun). Kdo si pořídí hlasový tarif Neomezený Super v kombinované nabídce s pevným internetem, může ušetřit 200 korun v mobilní části a 300 korun u pevného internetu, celkem 500 korun měsíčně napořád.

Další pokrok v 5G a využívané frekvence

Jako první v České republice Vodafone loni vypnul starou síť 3G a i díky těmto uvolněným frekvencím je nyní firma v pokrývání nejmodernější mobilní sítí 5G v tuzemsku jasný lídr. Signál už je dostupný pro 70 % obyvatel napříč republikou – od Aše přes Prahu nebo třeba Litomyšl a Brno až po Český Těšín a Třinec. Jde tak o více než 7 milionů lidí.

„Mobilní síť masivně modernizujeme a zavádíme 5G celoplošně, nejen ve vybraných regionech. Celkově máme pro datovou 5G a LTE síť připraveno celých 157 MHz pásma a budujeme síť s vysokou kapacitou. Mimo jiné používáme i samostatné pásmo pro 5G na frekvenci 3500 MHz a ještě tento měsíc začneme využívat i pásmo 700 MHz. Snažíme se co nejvíce a nejrychleji rozšířit 5G po celém Česku,“ říká Slavomír Slanina, ředitel pro rozvoj sítí Vodafonu.

A doplňuje jednoduchý příklad: „Představme si prostor kolem nás jako dálnici, kde je malá část určená pro přenos mobilních dat. Jen díky přechodu z technologie 4G na 5G má tento pruh dálnice okamžitě nejméně dvojnásobnou kapacitu, lidé tak mohou pohodlně přenést větší objem dat. Nebo se prostě může připojit více zařízení najednou.“

Bez 5G telefonů to nejde, ale už jsou za dostupné ceny

Důležitou podmínkou pro využití sítě 5G jsou potřebné telefony, které lze v rámci nové nabídky získat také za zvýhodněnou cenu, konkrétně se slevou 5000 korun, na model Samsung Galaxy S22 dokonce se slevou 8000 korun.

Nejlevnější 5G telefon vyjde na 5001 korun, lze si ho tak při využití slevy 5000 pořídit už za 1 korunu. Kromě toho věrní zákazníci mají k dispozici celkem 15 telefonů za 1 korunu a zbytek na splátky. Ty jsou flexibilní a široký výběr 5G telefonů je tak snadno dostupný. Pokud bude mít někdo smůlu a v prvních třech měsících po koupi si rozbijete displej telefonu, Vodafone mu obrazovku zdarma vymění.

Trvalé zvýhodnění i pro firemní zákazníky

Novinky čekají také na firemní zákazníky. Řada z nich už si zvykla, že svou kancelář mohou mít díky mobilnímu připojení kdekoliv, zvlášť 5G internet zajistí podmínky třeba i pro datově náročnou práci na notebooku.

Ode dneška mohou firemní zákazníci u tarifu Neomezený Business Super využívat Zrychlení na maximum celých 10 dní měsíčně, vždy vybraných 24 hodin. Při kombinaci mobilního tarifu a vysokorychlostního pevného internetu 500 Mb/s nebo 1 Gb/s mohou ušetřit více než 500 korun, a to trvale.

Firemní zákazník navíc získá řadu dalších výhod: aplikaci CyberWall pro zabezpečení telefonu, 300 minut volání do zahraničí a nadstandardní zákaznickou péči. Další informace najdete na webu ZDE.

reklama reklama