Zdroj: 9to5mac

iPhone 14 – další flusanec do obličeje?! [komentář]

Tak jo, pojďme na to. iPhony mě za poslední roky už tolik nebaví, chci říct, že po nákupu už nezažívám takovou tu dětskou radost – je to prostě další telefon v řadě. Marně čekám, kdy zažiju stejné pocity, jako u prvních iPhonů. Za přibližně čtyři měsíce se dočkáme nové řady iPhone 14 a já nemám vůbec žádné očekávání. Vycházet bude ze současné řady iPhone 13, takže moc velké změny nedorazí.

Současné zprávy hovoří o tom, že iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max budou mít tenčí rámečky a přijdou o velký kus výřezu v displeji, naopak standardní modely iPhone 14 budou poskytovat stejný design, jako iPhone 13. Snad poprvé v historii se očekává, že standardní modely nebudou vybaveny nejvýkonnějším a nejnovějším procesorem A16, ten bude vyhrazen jen pro verze s přídavkem Pro – byznysově dobrý krok, z uživatelského hlediska flusanec do obličeje.

Dokonce levnější modely z řady 14 budou ochuzeny o další funkce, které budou exkluzivní pouze pro varianty Pro. Konkrétně se jedná o:

menší TrueDepth kamera (design v podobě pilulky)

vyšší displej s tenčími rámečky

A16

48MPx širokoúhlý fotoaparát s podporou 8K videa

Varianty Pro se údajně dočkají i titanových materiálů a nového tepelného systému. Takže směr Applu je jasný – zřetelněji odlišovat Pro modely od zbytku. Jednou se možná tyto specifikace objeví i na levnějších variantách, ale potrvá to. S ohledem na veškeré novinky v řadě iPhone 14, bude stát za to upgradovat?

iPhone 14 Max: větší velikost

iPhone 12 mini a iPhone 13 mini prožily velmi špatné prodeje, což je pro Apple signál, aby se tomuto segmentu do budoucna vyhnul. To je škoda, protože telefony nabízí velmi kompaktní rozměry s 5,4palcovým displejem. Nahradit variantu „mini“ má větší model.

iPhone 14 Max bude v řadě nad iPhone 14, nabídne 6,7palcový displej. Zajímavé ale je, že varianta Max nabídne všechny funkce, jako standardní iPhone 14, ovšem s výrazně větším displejem. Otázkou je, jestli bude disponovat i stejnými funkcemi, jako varianty Pro. Spíš ne, protože název se o „Pro“ nezmiňuje.

Přiznávám, že iPhone 14 Max může být zajímavou koupí pro lidi, kteří chtějí velký displej, ale nepotřebují funkce modelů Pro. Takže nepotřebují ProMotion displej nebo teleobjektiv.

O 50 % více paměti

Všechny modely budou mít 6 GB RAM, přičemž standardní modely iPhone 14 budou mít paměť typu LPDDR 4X a dražší verze LPDDR 5. V současné době mají ‌iPhone 13‌ mini a ‌iPhone 13‌ 4 GB paměti, zatímco ‌iPhone 13 Pro‌ a ‌iPhone 13 Pro‌ Max již disponují 6 GB paměti. Ačkoli analytici tvrdí, že všechny modely ‌iPhone 14‌ budou disponovat 6GB pamětí, ‌iPhone 14 Pro‌ a ‌iPhone 14 Pro‌ Max s pamětí LPDDR 5 budou až jedenapůlkrát rychlejší a až o 30 % účinnější.

O 50 % více paměti umožní ponechat více otevřených aplikací a karet v prohlížeči, vývojáři budou mít více prostoru pro vytváření výkonných aplikací a podobně. Tohle je krok, který vítám s otevřenou náručí.

Lepší výdrž baterie

Juhů, i letos se dočkáme lepší výdrže baterie. Ne, Apple nezvětší kapacitu baterií, ale letošní A16 čip bude energeticky šetrnější – tak jako každý rok. Tenhle 5G čip bude údajně vyroben 6nanometrovou technologií.

Ostatní novinky

Samozřejmě se dočkáme nové Wi-Fi 6E, která poskytne vyšší výkon, nižší latence a rychlejší datové rychlosti s rozšířením do pásma 6 GHz. Paráda! No poslední „velkou“ novinkou bude fotoaparát. Konkrétně všechny čtyři modely ‌iPhone 14‌ budou pravděpodobně obsahovat vylepšený systém přední kamery s automatickým ostřením a širší clonou ƒ/1,9. Pro srovnání, přední fotoaparát u všech modelů ‌iPhone 13‌ má pevné ostření a clonu ƒ/2,2. Širší clona by umožnila více světla projít objektivem a dostat se na snímač.

Závěr

Ne, letos opět nebudu překvapen a pravděpodobně se nedočkám WAU efektu. Je to velká škoda, Apple mám moc rád a nedovedu si představit, že bych pracoval na jiných zařízení. Ale chtěl bych si zase „stříknout do trenek“ z nového produktu. Tak snad příští rok…

