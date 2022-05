Android zřejmě dostane detekci chrápání

Fotka od Lux Graves z Unsplash

Mobilní telefon dnes není jen centrum pro zábavu a komunikaci. Pomalinku ale jistě se stává z tohoto malého zařízení detekční zařízení pro nejrůznější vitální funkci. Některé mobilní telefony umí měřit skrze optickou čtečku otisků prstů tep, ale není nutné využívat takto komplikované senzory. Postačí i pouhá kamera, jak nedávno Google předvedl u aplikace Google Fit. Nyní se pracuje na další diagnostické funkci.

Detekce chrápání

Možnost monitorování spánku nabízí kdejaké hodinky ale také i aplikace. Jak ale ukazuje Google Health Studies, tak právě tato společnost začíná pracovat na algoritmech, které mají detekovat kašlání a chrápání. V tomto případě ale asi nepůjde jen o měření kvality spánku. Google asi sleduje vyšší cíle.

Pokročilý algoritmus by mohl napomoci k identifikování syndromu spánkové apnoe (syndrom zástavy dýchání ve spánku). Jde o poměrně závažný problém, kterým trpí mnoho lidí. Jde ale jen o náš odhad, k čemu by taková funkce mohla napomoci. Android by tak mohl uživatele upozornit, že má vážnější problémy se spánkem. Na druhou stranu se Google může zaměřit jen na kvalitu spánku, ale budeme si muset počkat, co vlastně firma sleduje.

Zatím ale nemůžete nic takového použít nebo vyzkoušet. Aplikace Google Health Studies je určena jen pro zaměstnance firmy a získaná data napomáhají k vytvoření potřebných algoritmů. Je ale otázkou, kdy se taková funkce objeví a čeho bude součástí. Zatím odhadujeme, že bude integrována do Google Fit, ale může také zamířit do jiných součástí.

Zdroj: 9to5google.com

