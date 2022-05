Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Fitbit nyní spadá pod Google, ale stále operuje pod vlastní značkou. Běžný zákazník by asi jen tak nepoznal, že má firma nového vlastníka. Google si sliboval, že díky tomuto odkupu dostane dostatek portfolia technologií k vytvoření vlastních hodinek, ale asi netušil, že se objeví problémy.

Nejen Ionic

Před nějakou dobou jsme vás informovali, že Fitbit svolává všechny hodinky Ionic z důvodů přehřívání a možného poranění uživatele. Týkalo se to i těch modelů, které již nejsou v záruce. Dle dostupných informací se tak podařilo vybrat 1,7 milionu kusů. Nyní se ale blíží žaloba, která by mohla mít ještě větší dopar.

Fitbit svolává hodinky Ionic, platí i pro Česko

Jenny Houtchens a Samantha Ramirez podaly žalobu na společnost Fitbit ohledně přehřívání hodinek a náramků společnosti FitBit, přičemž se to týká mnoha modelů. Oficiálně se zmiňují modely Versa, Versa 2, Versa 3, Charge 4, Versa Light, Ionic, Sense, Alta HR, Inspire, Inspire HR, Inspire 2 a Blaze. Zřejmě i další mají dle žaloby problémy s přehříváním.

Údajně existují i důkazy, že samotná podpora společnosti potvrdila tyto problémy u jiných modelů. Impulsem pro tuto žalobu mělo být samotné přiznání společnosti u hodinek Ionic. Nyní bude na soudu rozhodnout, jestli se jedná o problém většiny modelů, nebo se jednalo o ojedinělou záležitost u jednoho modelu.

Pokud by Fitbit prohrál soudní spor, mohlo by to vážně postihnout existenci firmy, nebo by minimálně sám Google prodělal na celém obchodu. Samotný soudní spor se ale může táhnout měsíce i roky, takže není jasné, kdy bude znám výsledek.

Zdroje: xda-developers.com, arstechnica.com



Domů » Články » Fitbit má možná větší problém, Ionic byl asi jen špička ledovce

reklama reklama