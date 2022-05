Zdroj: MacRumors

Apple chystá přechod na USB-C. Ne, že by úplně chtěl

Vzpomínáte si na analytika Ming-Chi Kua? Proboha, proč se ptám. Jasně, že ho všichni dobře znáte. Je to velmi dobrý leaker, který odhalil nespočet Apple produktů ještě před představením. Teď přichází, společně s Bloombergem, s další zajímavou informací. Podle jeho poslední zprávy by se iPhone mohl dočkat přechodu z Lightning portu na USB-C už v příštím roce. To ale není vše.

Apple přejde na USB-C, alespoň na chvíli

Kromě toho Apple má pracovat na dalších produktech, které přijmou USB-C, třeba AirPods. Důvod přechodu na USB-C je ale asi ze všeho nejzajímavější. Apple měl jako původní cíl vydat iPhone zcela bez konektorů, tedy proces dobíjení baterie by doprovázela bezdrátová technologie. Očividně je ale tento cíl až příliš ambiciózní, alespoň v následujících letech. Apple chtěl takové zařízení představit už minulý rok, ale produkt je stále v ranné fázi testování.

Ming-Chi Kuo rovněž vysvětluje, že bezportový iPhone by způsobil uživatelům více problémů kvůli současným omezením bezdrátových technologií a nevyzrálému ekosystému MagSafe. Dále bychom se měli příští rok dočkat USB-C portu i v jiných produktech, například v už zmíněných AirPods. Představivosti se ale meze nekladou, takže přidejme Magic Keyboard, Magic Trackpad a další příslušenství.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Apple chystá přechod na USB-C. Ne, že by úplně chtěl

reklama reklama