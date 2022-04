WhatsApp chystá nové nástroje pro kreslení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Brzy by WhatsApp mohl vydat novou funkci, na kterĂ© v poslednĂ­ch tĂ˝dnech usilovnÄ› pracuje. Potvrzuje to poslednĂ­ beta verze aplikace pro iOS, jeĹľ pĹ™inesla nástroje pro kreslenĂ­. Co by konkrĂ©tnÄ› mÄ›la umoĹľnit?Â

WaBetaInfo reportuje, Ĺľe populárnĂ­ mobilnĂ­ kecálek plánuje zavĂ©st novĂ© funkce pro kreslenĂ­. Funkcionalita se objevila konkrĂ©tnÄ› v betÄ› iOS 22.8.0.73 a k dispozici je zatĂ­m pro vybranĂ© regiony. Unikly však nÄ›kterĂ© snĂ­mky aplikace.Â

V souÄŤasnosti WhatsApp poskytuje nÄ›kterĂ© nástroje pro kreslenĂ­, novinka však nástroje rozšíří. Nová sada umoĹľnĂ­ uĹľivatelĹŻm kreslit do obrázkĹŻ nebo je upravovat pomocĂ­ poznámek a rĹŻznĂ˝ch anotacĂ­. K dispozici by mÄ›ly bĂ˝t hned tĹ™i tuĹľky spolu s novĂ˝mi nástroje rozostĹ™enĂ­. Brzy by se mÄ›ly funkce objevit i v betÄ› pro Android.Â

