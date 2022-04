Wanbo T2 Max: vyplatí se pořídit takto levný projektor? [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Do rukou se mi dostal na několik dní projektor Wanbo T2 Max, který patří mezi levnější projektory. Jeho předností jsou velmi kompaktní rozměry. V následujícím textu se pokusím maximálně přiblížit reálné zkušenosti, tzn. zda se ve výsledku model od Xiaomi vyplatí koupit a jaké aplikace nejlépe fungují.

Wanbo T2 Max láká jak cenou a kompaktními rozměry, tak dokonce dobrými specifikacemi. Hned na úvod se sluší zdůraznit, že projektor nese logo Wanbo, tedy značku spřízněnou se společností Xiaomi.

Cena a specifikace Wanbo T2 Max

Wanbo T2 Max koupíte na českém internetu snadno. Musíme ale upozornit, že kromě testované varianty Max, jsou na trhu ještě další verze – Wanbo T2 a T2 Pro. Ze všech tří modelů je právě varianta Max nejvybavenější – a také jako jediný projektor nabízí rozlišení 1080p. Nižší modely jsou omezeny na rozlišení 480p, což je fakt strašné. Testovaný model stojí různě, záleží na prodejci. Na Smarty jej pořídíte za 6 590 Kč.

Rozlišení displeje: 1920 x 1080

Svítivost (lm): 250 lm

Max. projekční vzdálenost: 3 m

Min. projekční vzdálenost : 1,5 m

Typ nabíjecího konektoru: AC/DC

Drátová připojení: 3,5 mm, HDMI, USB-A

Bezdrátová připojení: Wi-Fi, Bluetooth

Verze Bluetooth: 4.0

Pásma WiFi: 2,4GHz

Rozměry (V x Š x H): 140 mm (V), 110 mm (Š), 150 mm (H)

Hmotnost (kg): 1,7 kg

Operační systém: Android TV 9.0

Reproduktor : Ano

: RAM: 1 GB

Vnitřní paměť: 16 GB

Lampa: LED



Specifikace působí dobře, byť tedy pouhý 1 GB RAM působí trochu děsivě, ale řekněme, že na základní úkony by měla paměť stačit.

Design a první dojmy

Projektor dorazil ve velmi malém a elastickém obalu. Po vyjmutí z krabice působil projektor velmi roztomilým dojmem. Troufám si tvrdit, že první dojmy byste měli podobné – velmi, velmi elegantně vypadající projektor. Jde v podstatě o malou bílou kostku, která je vpředu vybavena lampou s jemným nápisem Wanbo. Spodní část zdobí otvory odpovědné za proudění vzduchu a chlazení. Po stranách zařízení jsou dva 3W reproduktory.

Z horní strany můžeme ostřit obraz, nachází se zde malý „knoflík“ pro nastavování a tlačítko pro vypnutí/zapnutí. Zadní strana je z pohledu portů skromná – najdete zde USB konektor, HDMI konektor, 3,5mm jack konektor a konektor pro napájení. Spodek je ještě vybaven šroubovacím závitem, takže můžete projektor postavit na stativ.

Důležitou vlastností každého projektoru je váha. Ta se v tomto případě zastavila na velmi, velmi příjemných 900g. Může se zdát, že váha nemusí být důležitým prvkem, protože přeci projektor máme na stole. Každý gram se ve skutečnosti počítá – lehčí pro přenos; je možné jej aplikovat na levnější stativ s nižší nosností. Rovněž mě zaujalo, možná i uchvátilo, že zařízení bylo i po několika hodinách práce velmi tiché. Dle mého názoru mnohem tišší než můj starý PlayStation 4. Po zapnutí audia je pak mírný šum neslyšitelný – skvělá práce.

Kvalita obrazu a zvuku

Nákup levného projektoru hned od začátku znamená určité kompromisy, zejména ty, které se týkají kvality obrazu. Wanbo T2 Max vypadá ve srovnání s jinými zařízeními ve stejné cenové hladině docela dobře. K dispozici máme nativní rozlišení 1920 x 1080 pixelů, což je oblíbené Full HD. A nejen to, výrobce deklaruje i podporu 4K rozlišení. YouTube dokázal zapnout signál v 1080p na maximum, ale jeden ze souborů ve formátu .mkv a s rozlišením 2160p šlo zapnout z pendrive. Zajímavé je, že ostatní soubory ve formátu .mkv nezapnuly ​​ani nepřehrály obraz, pouze zvuk

Po zvukové stránce není nic špatného – reproduktory dokážou rozeznít i velkou místnost. O kvalitě zvuku se zde samozřejmě psát nedá, ale vysoká hlasitost umožňuje základní funkcionalitu. Další reproduktor lze připojit například přes AUX. Vraťme se však k základu – LED svítilna dokáže svítit výrobcem deklarovaným jasem na úrovni 5000 lumenů nebo 250 ANSI lumenů. Bez ohledu na hodnotu, kterou přijmeme, bude projektor fungovat dobře pouze v tmavé místnosti. Přes den je i ve středně osvětlené místnosti jas nedostatečný, takže barvy vypadají bledě a vlastně toho moc neuvidíte.

Nicméně, slabý výkon během dne se dal v této cenové relaci očekávat. Proto jsem se rozhodl zaměřit na kvalitu obrazu v tmavé místnosti. Co se týče samotných barev, je to docela dobré – jsou syté, takže osloví sportovní fanoušky a děti sledující kreslené filmy. Pochvalu zaslouží i ostrost ikon a ostrost písma. Výrazně si můžete pomoci také s knoflíkem v horní části projektoru, který slouží pro nastavení ostrosti. Bohužel musím přiznat, že ostrost není tak dobrá při sledování video materiálů. Navzdory nativnímu Full HD rozlišení se zdá obraz neostrý a barvy splývají. Materiál přehrávaný na YouTube v 1080p bych přirovnal k přehrávání videa ve 480p na 65″ TV.

Kontrast na úrovni 2000:1 zajišťuje dobrou černou – v tomto aspektu nelze nic namítat. Pochvalu si zaslouží i možnost korekce lichoběžníkového zkreslení, kterou lze provést pomocí dálkového ovladače zadáním příslušného nastavení.

Software a dálkové ovládání

Při pohledu na specifikace zařízení jsem byl rád, že projektor, který budu testovat, bude vybaven softwarem, který mi umožní snadné a příjemné sledování filmů a seriálů prostřednictvím služeb VOD. Zmínka o Androidu probudila mou fantazii, stejně jako ikona HBO Max, hned po prvním spuštění.

Samozřejmě jsem ani netušil, že zrovna u tohoto projektoru budu mít k dispozici Android TV. Obecně bych ale od základního softwaru čekal trochu víc. Z nainstalovaných aplikací správně funguje pouze YouTube, který je skutečně schopen přehrát video v rozlišení 1080p. Tady ta má fantazie a nadšení končí, protože zbytek nestojí za řeč.

V době testování jsem měl k dispozici Android 6.0, 1 GB RAM a 16 paměti pro aplikace. Jo a bezpečnostní záplaty z roku 2017. Při pokusu o aktualizaci jsem zjistil, že můj software je aktuální. I přes zkratku v hlavní nabídce nebylo možné nainstalovat Amazon Prime Video. Podařilo se mi však nainstalovat Disney + ze souboru APK, ale z pochopitelných důvodů jsem se nemohl přihlásit. Navíc můžete do projektoru posílat obsah z telefonu a popravdě tento způsob využití doporučuji nejvíce – přihlašování do takto uniklého systému ve mně vyvolávalo určité obavy a upřímně řečeno, bylo by lepší, kdyby tady software vůbec nebyl. Ještě k tomu infračervenému dálkovému ovládání. Od ostatních ovladačů se příliš neliší, až na možnost přepínání mezi dvěma navigačními režimy: prvním, tj. klasickým, jako byste obsluhovali televizi, a druhým, při kterém se na obrazovce objeví kurzor, kterým můžete označit tlačítka, která vás zajímají.

Hraní her na Wanbo T2 Max není zážitek, na kterém bych se stal obzvlášť závislým. Pokud si chcete na hraní pořídit levné zařízení s velkou úhlopříčkou, bude na tom téměř každý televizor mnohem lépe. Testovaný model prostě není přístrojem, který bych doporučoval profesionálům, ale na občasné přáteláky ve FIFA s přáteli na chatě poslouží jako stvořený. Umím si projektor představit i na teambuilding. I tak mě ohromuje poměr cena/výkon – tak velký obraz za tak málo peněz.

Vyplatí se projektor koupit?

Wanbo T2 Max je projektor, který zaujme svým vzhledem a kompaktními rozměry. Je to skvělá vychytávka, kterou si můžete vzít s sebou na cesty jako doplněk ke konzoli nebo pro sledování YouTube. Nabízí kvalitu obrazu podobnou ostatním přístrojům v této cenové relaci, i když není pochyb o tom, že i zde si připlácíte za „Smart Capabilities“. Bohužel, Android verze uvnitř projektoru slouží hlavně pro smartphony nebo tablety. Horší je, že je to verze 6.0 a bezpečnostní opravy jsou z roku 2017. Pokud dáváte přednost bezpečnému přihlašování do různých služeb, doporučoval bych spíše zvolit verzi bez softwaru nebo připojit externí Smart TV box.

Ve výsledku se jedná o zařízení, které dobře poslouží jako přehrávač pohádek pro děti i jako přídavná obrazovka pro hrání přáteláků ve FIFA s přáteli. Umím si představit sledovat na projektoru i fotbalový zápas, pokud vám nepůjde čistě o kvalitu obrazu, jako spíše o emoce.

Za cenu 6 590 Kč nepovažuji testovaný model za nejlepší koupi. I přesto si troufám tvrdit, že má potenciál poskytnout mnoho hodin zábavy.

Klady:

Kontrastní obraz

Rozlišení FullHD

Vestavěný YouTube

Elegantní vzhled

Vestavěné reproduktory

Zápory:

Nízký jas

Špatný software

Relativně vysoká cena

