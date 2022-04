Zdroj: Dotekomanie.cz

Série Galaxy S by mohla nabídnout Mediatek procesory

Pakliže se zajímáte i mobilní telefony, zejména o top modely, asi jste zaznamenali informace a zprávy, že u nejvyšší řady Galaxy S je rozdíl hlavně kvůli použitému procesoru. Skoro by se dalo říci, že verze se Snapdragony od Qualcommu mají navrch oproti variantám s Exynos procesory, které si dělá sám Samsung. Rozdílů by mohlo být ale více u další generace.

Dimensity v Galaxy S?

Ještě před nějakou dobou bychom mohli jednoduše konstatovat, že pokud chcete mobil s tím nejlepším procesorem, co se týče Android zařízení, tak byste si měli vybírat mezi osmou sérii Snapdragon od Qualcommu, případně Exynos od Samsungu. Doba se ale změnila a nyní udává tempo i Mediatek, tedy společnost, která byla vždy považována za třetí housle mobilního trhu.

Její top model se jmenuje Dimensity 9000 a v benchmarcích se nejen dotahuje na špičku, ale dokonce je v některých oblastech lepší. Zřejmě i to je důvod, proč Samsung zvažuje nasazení tohoto procesoru. Zprávy z Jižní Koreji totiž poukazují na možnost, že by právě Samsung mohl nasadit procesory od Mediateku ve své nejvyšší řadě. Sice není přímo zmíněn Dimensity 9000, ale je to logické. Pokud tedy Mediatek nestihne vydat lepší procesor.

Situace ale nebude nějak jednoduchá a rozhodně nedojde k výměně Snapdragonu nebo Exynosu. Samsung dle všeho plánuje uvést Galaxy S23 modely a také Galaxy S22 FE s procesory Dimensity v Asii, přičemž by se mělo jednat o polovinu dodaných mobilů. Samsung zřejmě plánuje takový menší pokus v jedné části světa. Je ale otázkou, jestli si budeme muset zvykat na Galaxy SXX se Snapdragonem, Exynosem nebo Dimensity, nebo výrobce hodlá nahradit Exynos nebo Snapdragon v samotném důsledku procesorem od Mediateku.

Sice by se jednalo o velký krok, ale také je zde druhá možnost. Možná samsung chce jen nabídnout dostatek mobilů a vzhledem k situaci na trhu s polovodičovými součástkami je nucen nabídnout další variantu, aby vykryl poptávku. Zatím si ale budeme muset počkat, jak tato situace dopadne.

Zdroje: businesskorea.co.kr, fonearena.com



Domů » Články » Série Galaxy S by mohla nabídnout Mediatek procesory

reklama reklama