Pixel 6a zřejmě na prvním snímku [aktualizováno]

Aktualizováno 1. 4.

Zatím jsme neměli nějak větší jistotu, jak bude nadcházející novinka Pixel 6a vypadat. Na základě neoficiálních informací jsme měli jen přibližnou představu, ale nyní se objevuje fotografie balení, které údajně patří Pixelu 6a. Pokud se informace potvrdí, skutečně se nabídne design top modelů Pixel 6. Dokonce by měl být k dispozici i procesor Google Tensor.

Aktualizováno 26. 3.

Samotné představení Pixelu 6a bude letos trochu komplikovanější. Google by měl uvést mobil již v květnu v rámci konference Google I/O, ale samotný prodej má být na většině trhů posunut až na 28. července. Podobný osud se bude týkat i chytrých hodinek. Firma je částečně ukáže na konferenci, ale plnohodnotné představení je posunuto na pozdější datum. Zřejmě se tak stane v září nebo říjnu společně s Pixely 7.

Aktualizováno 10. 3.

Ačkoliv Google zatím neoznámil oficiální datum představení novinky Pixel 6a, tak se hodně spekulovalo o květnu. Ve stejnou jsme se měli dočkat také prvních chytrých hodinek. Nyní se ale objevuje informace, že Google pozdrží vydání Pixelu 6a až na červenec. Důvodem má být nedostatek čipů, možná spíše výrobní kapacity pro jeho Tensor procesory.

Aktualizováno 23. 1.

Nějakou dobu jsme neslyšeli jakékoliv spekulace kolem nadcházející novinky Pixel 6a, ale nyní se objevila informace, že by k představení mělo dojít v květnu. Shodou okolnosti v tomto období mají být uvedeny i chytré hodinky od Googlu, aspoň podle posledních spekulací. Pixel 6a by měl nabídnout procesor Tensor, konkrétně model GS101, který byl použit u současných top modelů od Googlu. Bohužel kamerový systém bude stejný jako u předchozí generace Pixel 5a. Zatím se ale ukazuje, že Pixel 6a přijde o konektor pro sluchátka.

Aktualizováno 23. 11.

Dalo by se říci, že zatím známe s větší dávkou jistoty, jak bude vypadat nadcházející Pixel 6a. Bohužel specifikace byly zatím spíš odhadnuty, respektive, co by se dalo asi tak očekávat. Nyní ale přichází redakce 9to5google, která prozkoumala aplikaci Google Foťák, kde našla zmínky kolem modelu s kódovým označením Bluejay. Dle zjištění Pixel 6a nebude vybaven procesorem od Qualcommu, ale rovnou se nabídne Google Tensor, který je použit u Pixelů 6.

Oproti původním spekulacím se ale nemá nabízet 50MPx hlavní foťák. Google by měl použít stařičký 12,2MPx model, který používá již od Pixelu 3. Co se týče sekundárního foťáku pro ultra širokoúhlé snímky, má se jednat o model IMX386 s 12 MPx, který je u Pixelů 6. Přední strana bude vybavena 8MPx modelem IMX355, jenž byl také použit u top modelů.

Původní článek 21. 11.

Google představil své nejnovější Pixely 6, které přichází s mnoha novinkami. Také se spekulovalo o ohebném modelu, ale ten se zřejmě odložil na neurčito. Zanedlouho jsme očekávali novinku v nižší kategorii a dnes se nám naskýtá první pohled na design a částečně výbavu modelu Pixel 6a.

Pixel 6a

Samotné rendery jsou vytvořeny na základě uniklých CAD schémat. Finální podoba se může lišit, stejně jako třeba použité materiály. Zdrojem renderů je opět @onleaks, který má zpravidla velmi přesné informace. Co se týče výbavy, tak by měl mobil nabídnout plochý 6,2palcový displej s OLED technologií.

Dle informací máme očekávat stejný 50MPx snímač na zadní straně jako u modelů Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Tentokrát ale již nemáme očekávat konektor pro sluchátka. K dispozici bude jen Bluetooth a USB C, co se týče připojení sluchátek. Čtečka otisků prstů má být integrována do displeje. Co se týče procesoru, zde nebude Google Tensor. Očekává se Snapdragon 778G, případně verze plus.

Pixel 6a má mít rozměry 152,2 x 71,8 x 8,7 mm, takže bude menší než top modely (Pixel 6 – 158,6 x 74,8 x 8,9 mm; Pixel 6 Pro – 163,9 x 75,9 x 8,9 mm). Vzhledem k tomu, že se má jednat o mobil s nižší cenou, tak můžeme odhadovat, že budou chybět některé vlastnosti. Očekáváme, že displej bude mít maximálně 60Hz frekvenci. Otázkou je, jestli Google zakomponuje bezdrátové nabíjení, stereo reproduktory nebo odolnost vůči vodě.

