Realme představilo tablet Pad Mini

Zdroj: Twitter

Společnost Realme má na svém kontě několik zajímavých smartphonů a nově se také pokouší uzmout nějakou část trhu i v kategorii tabletů. Firma před nějakou dobou uvedla model Realme Pad, jehož cena je 5 599 Kč. Dnes jsme se dočkali představení jeho mini verze, Realme Pad Mini.

Realme Pad Mini

Základní model má displej s úhlopříčkou přes deset palců, kdežto mini verze nabízí 8,7 palců. Bohužel šla společnost se specifikacemi nízko a je zde rozlišení jen 1340 × 800 pixelů. Z toho je jasné, že zde nejde jen o menší velikost ale také o nižší cenu. Celkově se u tohoto tabletu nenabízí nic, čímž by se snažil vybočit z řady.

Baterie má kapacitu 6400 mAh a je podporována 18W technologie nabíjení. Zadní strana je vybavena jedním 13MPx foťákem, přední pak má 5MPx senzor s úhlem záběru 105°. Z nějakého důvodu Realme i u tohoto tabletu nasazuje Android 11, byť je již k dispozici Android 12 a pracuje se na verzi 13.

Realme aspoň novinku vybavilo podporou sítí čtvrté generace a také polohovacími systémy. Co se týče procesoru, došlo na použití osmijádrové modelu UNISOC T616. Novinka má nastavenou cenu za základní model v přepočtu přibližně 4 350 Kč. Pokud by si takovou cenu udržel i na evropském trhu, mohl by si najít cílovou skupinu.

Specifikace

displej: 8,7 palců, 1340 × 800 pixelů (WXGA+), LCD

procesor: UNISOC T616

verze: 3GB RAM + 32GB úložiště 4GB RAM + 64GB úložiště

microSD

Android 11 + realme UI for Pad

Foťáky: zadní – 8 MPx přední – 5 MPx

stereo

rozměry: 211,8 × 124,5 × 7,6 mm; 372 gramů

4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

baterie: 6400 mAh + 18W

Zdroje: fonearena.com, facebook.com, gsmarena.com

