Google umožňuje odebrání osobnějších informací z vyhledávání

Fotka od Firmbee.com Z Unsplash

Právo zmizet z internetu je k dispozici již nějakou dobu, tedy aspoň v Evropě. Legislativa umožňuje komukoliv vyžádat si vymazání informací ze stránek za určitých podmínek. To se samozřejmě týká i Googlu, který již nějakou dobu nabízí možnost odstranění informací z vyhledávání, pakliže by hrozil například doxxing. Google nyní rozšiřuje své podmínky.

Odebrání informací

Google začlenil do nových podmínek další typy informací, které by mohly vést například k identifikaci osoby, případně ke krádeži identity, případně by vše mohlo vést k poškozování konkrétního jedince. Google uvádí, že můžete požádat o odstranění informací například v případě, že někdo zveřejnil bez vašeho souhlasu část přihlašovacích údajů, telefonní číslo, bankovní účet a podobně.

Že došlo na rozšíření těchto podmínek, ještě neznamená, že Google bude mazat na vyžádání jen tak. Každý žádost bude podléhat kontrole a zejména pak vyhodnocení, jestli například je požadavek oprávněný. Také bude svou roli hrát celkový obsah konkrétní stránky. Zde musí být Google velmi opatrný, jelikož při slabé kontrole by se dalo zneužít tohoto mechanismu.

Google uvádí, že pokud se například informace budou nacházet na státních webech, nedojde k odebrání dat, ani samotné stránky. Jde tak vidět, že se společnost chce soustředit jen na ten typ, který by mohl vést k ilegální činnosti. V tuto chvíli na svých stránkách podpory uvádí seznam typů informací, které mohou vést k odstranění obsahu z vyhledávání, pakliže obdrží oprávněnou žádost:

důvěrná identifikační čísla, jako je číslo sociálního zabezpečení ve Spojených státech, daňové identifikační číslo v Argentině, Cadastro de pessoas Físicas v Brazílii, registrační číslo občana v Koreji, identifikační karta občana v Číně apod.,

čísla bankovních účtů,

čísla platebních karet,

obrázky vlastnoručního podpisu,

obrázky dokladů totožnosti,

osobní, nepřístupné a oficiální záznamy, například zdravotní záznamy,

osobní kontaktní údaje (poštovní adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy),

důvěrné přihlašovací údaje.

Zdroj: zdnet.com



Domů » Články » Google umožňuje odebrání osobnějších informací z vyhledávání

reklama reklama