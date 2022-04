Skládací telefon Huawei Mate XS 2 se zřejmě brzy objeví

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Huawei oznámila datum uvedení nového vlajkového skládacího telefonu Huawei Mate XS 2. Huawei není na poli skládacích telefonů žádným nováčkem, jedná se tak v pořadí již o čtvrtý model řady Mate X.

Huawei Mate XS 2 dorazí již brzy oficiálně

Skládací telefon Huawei Mate XS 2 by měl být oficiálně představen 28. dubna, což je již opravdu za chviličku. Ohledně novinky toho zatím příliš mnoho nevíme. Očekává se, že by telefon mohl přijít s čipsetem Kirin 9000 (mluví se ale také o čipsetu Snapdragon 888 4G), 8palcovým OLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, Harmony OS systémem a baterií s kapacitou 4 500 mAh. Vzhledem k předchozí verzi, která neoslňovala příliš dobrou výdrží baterie by se měl Huawei zaměřit na tuto oblast a také na vylepšení ohebného mechanismu.

Mate XS 2 by měl být v podstatě vylepšenou verzí loňského modelu Mate X2. Podle renderů, které uveřejnila společnost Teme, by mohl telefon nově obdržet selfie kameru v displeji, což by byl oproti loňskému modelu pokrok. Te měl totiž kameru pouze na zadním panelu. Podle informací by mohl být telefon také vybaven podporou stylusu M-Pen a podporu rychlého 66W nabíjení.

