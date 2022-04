Zdroj: Dotekomanie.cz

Doby, kdy si vývojáři mohli dělat cokoliv, jsou dávno pryč. Dnes musí plnit nejrůznější standardy, zejména s ohledem na soukromá data uživatelů. Společnosti s obchody nabízejícími aplikace ke stažení a odkupu zavádí nové podmínky, což se týká i Googlu a jeho Obchodu Play.

Lepší přehled o datech

Google již minulý rok oznámil, že vývojáři aplikací a her budou muset jednoznačně definovat, jaká data sbírají a také za jakým účelem. Případně musí uvést i bezpečnostní postupy. Sice došlo k menšímu odkladu ze strany Googlu, ale nadešel čas. Vývojáři musí do 20. července definovat, co aplikace sbírají.

Uživatelé se nejen dozví, co si aplikace od nich zjišťuje a co ukládá, ale také se dozví, jestli jsou data sdílena s třetími stranami. U každé aplikace ve výsledku bude sekce zaměřená právě na soukromí a sběr dat. U každé položky se navíc dozví, k čemu ji vývojář používá.

Například vývojář potřebuje telefonní číslo, přičemž se nově může uživatel dozvědět, že je zapotřebí k zabránění podvodu. Tedy je součástí nějakého ověření a není potřeba z jiného důvodu. Samozřejmě je jedna věc deklarace od vývojáře, druhá je pak samotné nakládání s daty. Google zřejmě bude prověřovat, jestli uvedené informace korespondují s praktikami. Dá se předpokládat, že si firma bude vymáhat dodržování zásad a správnost uvedených skutečností.

Zdroje: 9to5google.com, blog.google



Domů » Články » Google Obchod Play prozradí, jaké informace jsou sdíleny a které shromžďovány

reklama reklama