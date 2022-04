Zdroj: Dotekomanie.cz

Chrome OS Flex míří do beta verze

Google v tuto chvíli nabízí tři operační systémy. Prvním je samozřejmě Android. Pozici nováčka zastává Fuchsia OS a třetím je pak Chrome OS. Právě poslední zmiňovaný se dočkal verze Chrome OS Flex, který je určen pro starší zařízení a nabízí se uživatelům k instalaci. Google u něj slibuje oživení staršího zařízení a začlenění do práce. My jsme si již vyzkoušeli ranou verzi a nyní Google oznamuje významný pokrok.

Vyzkoušeli jsme Chrome OS Flex

Chrome OS Flex Beta

Samotný Chrome OS Flex byl vydán jako vývojářská verze, která je vysoce nestabilní. To můžeme potvrdit i z vlastní zkušenosti. Vývojáři v Googlu ale pokročili a zřejmě opravili ty největší chyby. Zřejmě došlo i na optimalizaci a také na úpravy systému, které mažou stopy po původním názvu.

Google totiž oznámil, že Chrome Os Flex vstupuje do fáze beta. Nelze očekávat, že bude bezchybný, ale nyní by měl nabízet vyšší stabilitu. K dispozici je již ke stažení, ale pokud již máte na nějakém zařízení nainstalovanou původní nestabilní verzi, stačí provést přepnutí do beta kanálu. K tomu také vydává návod na svých stránkách podpory.

Pro přepnutí do beta kanálu postupujte podle těchto oficiálních kroků:

Přihlaste se do Chromebooku pomocí účtu vlastníka.

Vpravo dole vyberte čas.

Vyberte Nastavení .

. Vlevo dole vyberte O operačním systému Chrome OS .

. Vyberte Další podrobnosti .

. V sekci Kanál vyberte Změnit kanál .

. Zvolte kanál.

Vyberte Změnit kanál . Pokud přepnete na verzi beta nebo pro vývojáře, Chromebook stáhne aktualizaci a poté požádá o restart. Pokud chcete přepnout na stabilní verzi nebo beta verzi, vyberte Změnit kanál a použít funkci Powerwash . Až se aktualizace nainstaluje, vyberte Znovu spustit a použít funkci Powerwash . Z Chromebooku bude smazán veškerý obsah a budete se muset znovu přihlásit pomocí účtu Google.

.

