Apple a LG údajně pracují na skládacím OLED displeji pro iPad a MacBook

Apple já známý tím, že si s technologickými novinkami dává na čas, aby pak přinesl produkt, který bude špičkový ve všech směrech. Podobně je tomu i v oblasti skládacích displejů. Nyní, jak se zdá, i Apple pravděpodobně pracuje na svých produktech s touto technologií.

Apple a LG vyvíjí nové OLED panely

Podle zpráv Apple údajně spolupracuje se společností LG na skládacích OLED obrazovkách, které by se jako první měly dostat na zařízení iPad a MacBook. V únoru letošního roku se na internetu objevila zpráva že Apple by mohl přijít s hybridním modelem iPad/Mac, který by měl přijít s 20palcovým displejem. Více informací však v tuto chvíli nemáme.

Nyní se objevují další zprávy, které poukazují na spolupráci Applu s LG na OLED displejích s ultratenkou skleněnou ochrannou vrstvou, která by měla nahradit polyamid. Tyto zobrazovací panely jsou primárně určeny pro tablety a notebooky, což poukazuje na to, že by je jako první měly obdržet právě macbooky, nebo iPady. To v tuto chvíli zatím není jasné, ale jistě se postupně budeme dozvídat více.

