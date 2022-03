Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp by možná mohl ještě více přitvrdit proti přeposílání poplašných zpráv

Dezinformace a poplašné zprávy, to jsou pojmy, které jsou stále více na pořadu dne v oblasti sociálních sítí a komunikačních služeb. Jinak se k této problematice nestaví ani služba WhatsApp, která již omezení před časem přijala a nyní možná ještě více přitvrdí.

WhatsApp se na své platformě snaží zabránit šíření dezinformací

Již v roce 2019 bylo možné v rámci této platformy přeposlat virální a často přeposílané zprávy pouze pěti kontaktům. O rok později tento limit snížila pouze na jednu konverzaci. Nyní se snaží společnost Meta, která WhatsApp vlastní, omezit přeposílání pouze na jeden skupinový chat. Omezení funguje tak, že pokud je zpráva přeposlána více než čtyřikrát, je označena jako přeposlána a doplněna o dvojitou šipku. Omezení podle WABetaInfo by pravděpodobně mělo brzy platit i pro běžné zprávy. V beta verzi 2.22.72 pro Android se nově uživatelům zobrazí varování, že přeposlanou zprávu lze odeslat pouze do jednoho skupinového chatu.

Tuto změnu WhatsApp zavádí zřejmě proto, že chce ještě více omezit šíření dezinformací a poplašných zpráv, které mohou mít negativní dopad na komunitu a v některých případech mohou způsobovat až davovou paniku. V praxi to bude znamenat to, že pakliže budou chtít uživatelé přeposlat zprávu do více než jednoho skupinového chatu, budou muset zprávu odeslat každé skupině zvlášť.

Zdroje: androidpolice.com, wabetainfo.com



Domů » Články » WhatsApp by možná mohl ještě více přitvrdit proti přeposílání poplašných zpráv

reklama reklama