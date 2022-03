Twitter zřejmě nabídne podcasty

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podcasty jsou na internetu velmi dlouhou dobu a mnoho služeb a společností se na tento typ obsahu zaměřuje několik let, včetně Googlu a Applu. V poslední době ale došlo k většímu rozmachu audio obsahu a více firem začíná prozkoumávat tento segment. Do jisté míry naskočila i sociální síť Twitter, ale nemohli jsme zatím hovořit o plnohodnotné službě. To se zřejmě změní.

Twitter a podcasty

Twitter již nyní nabízí službu Spaces, což je audio platforma pro živé vysílání audio obsahu. Také by se dala popsat jako živý přenos podcastu, ale samotné nahrávky zůstávají dostupné jen 30 dnů, případně si je musí autoři uložit a následně publikovat na nějaké platformě. Díky Jane Manchun Wong, která prozkoumávala zdrojový kód aplikace Twitter, se dozvídáme, že asi dojde k posunu.

Dle jejího zjištění a aktivaci patřičných částí kódu se ukazuje, že aplikace Twitter dostane minimálně novou záložku pro zobrazení podcastů. Bohužel aplikace neobsahuje další informace, podle kterých bychom mohli odhadnout, jak bude tato novinka fungovat, případně co vše nabídne.

Můžeme jen spekulovat, jak se k tomuto obsahu postaví Twitter. Je docela možné, že se jen nabídne ukládání nahrávek Spaces. Následně by byly dostupné na záložce Podcast. Více by asi tvůrci ocenili, kdyby Twitter nabídl plnohodnotnou platformu pro podcasty, kam by šlo nahrávat i obsah, který nevznikl v rámci Spaces. Budeme si muset počkat, jak tuto novinku Twitter připraví a vybuduje.

