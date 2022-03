Zdroj: Phonearena

Apple vydal aktualizaci pro iPhone, která nese označení 15.4 a pravděpodobně se jedná o poslední aktualizaci většího rozsahu před uvedením iOS 16, který by měl přijít na podzim s novými iPhony. Aktualizace mimo jiné přináší možnost obnovy hodinek Watch pomocí iPhonu.

Obnova Apple Watch bude nyní mnohem jednodušší

Pokud se vaše Apple Watch dostanou do potíží, na obrazovce se objeví červený vykřičník a dojde k selhání firmwaru, nově bude možné problém vyřešit, aniž by bylo nutné hodinky odesílat do servisu. Stačí mít ve svém iPhonu nejnovější iOS 15.4 a v hodinkách watchOS 8.5. Apple Watch bude nutné mít při procesu opravy v nabíječce. Pro zahájení obnovy firmwaru stačí dvakrát stisknout boční tlačítko. Na obrazovce hodinek se objeví animace hodinek a telefonu a na telefonu se objeví pokyny pro další kroky.

Pokud by proces obnovy nezafungoval, doporučuje Apple hodinky i iPhone připojit na 2,4 GHz Wi-Fi síť namísto 5 GHz. Pro obnovu je nutné mít na telefonu zapnutou Wi-Fi i Bluetooth. Zatím není úplně jasné, jaké Apple Watch tuto funkci budou podporovat. Sytém watch0S 8.5 podporují Watch od série 3, ale není zcela jisté, zdali budou do podpory zahrnuté i starší modely. Pokud i po procesu obnovy nadále bude na obrazovce červený vykřičník, bude nutné hodinky zanést do servisního střediska.

Zdroj: phonearena.com



Domů » Články » Přestaly vám fungovat Apple Watch? Díky nejnovější aktualizace je opravíte pomocí iPhonu

reklama reklama