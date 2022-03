Nokia top model v nedohlednu

Nokia G21; Zdroj: HMD Global

Nokia dříve vládla světu mobilních telefonů, ale s příchodem smartphonů došlo ke značnému posunu. Po nešťastném kolečku kolem Microsoftu se nakonec značka Nokia uchytila u společnosti HMD Global. V tuto chvíli se jedná o posledního výrobce, který nabízí mobilní telefony v rámci programu Android One, tedy bez jakékoliv nadstavby. Možná ještě vyhlížíte nějaký top model, ale asi se jen tak nedočkáme.

Top model asi jen tak nebude

Web Android Authority vyzpovídal ředitele pro produktový marketing v HMD Global. Adam Ferguson, který zastává tuto funkci, jednoduše konstatoval, že pro společnost nemá v tuto chvíli smysl dělat smartphone s cenou okolo nebo přes 800 dolarů, tedy top model.

Firma se dle jeho slov nechce pustit do boje se specifikacemi a nejrůznějšími funkcemi. Chtějí na trhu zastávat trochu jinou roli a soustředit se na zařízení, která nabídnou kvalitní zpracování, dlouhou podporu a také přiměřenou cenu. Ostatně při pohledu na čísla od Strategy Analytics je jasně vidět, že hlavním segmentem pro HMD Global nejsou smartphony, ale právě běžné mobily s uzavřeným systémem nebo KaiOS.

Když se podíváme na celou historii HMD Global se značkou Nokia, tak posledním mobilem, který by se dal nazvat top modelem, je právě Nokia 9 PureView. Bohužel se jednalo z dlouhodobého pohledu o neúspěch, když společnost nedokázala dodat aktualizaci na novější verzi Androidu. Za to se firma omluvila poměrně vstřícným krokem.

Nokia 9 PureView nedostane Android 11, firma nabízí slevu na nákup nového zařízení

Nyní by se mohla společnost zaměřit na střední třídu a konečně mobily s dobrou výbavou i z pohledu procesorů. Ve své podstatě se objevovaly na trhu mobily jen s procesory Snapdragon 480, což nepůsobilo nějak moc dobře. Firma by mohla nabídnout aspoň širší portfolio zařízení s modelovými řadami Snapdragon 6XX nebo 7XX. Snad se brzy dočkáme novinek mířících do vyšší střední třídy.

