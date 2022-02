Motorola představila Moto Edge 30 Pro

Moto Edge 30 Pro; Zdroj: Motorola

Motorola již představila novinku Moto Edge X30 a spekulovalo se, že by se tento model mohl dostat do světa pod označením Moto Edge 30 Pro. To se více méně potvrzuje, ale právě dnešní novinka má trochu jiné specifikace a také vlastnosti.

Moto Edge 30 Pro

Moto Edge X30 a Moto Edge 30 Pro jsou rozhodně sourozenci, jelikož sdílí specifikace kolem foťáků, displeje a také konektivity. Moto Edge 30 Pro má také ve výbavě Snapdragon 8 Gen 1 a najdeme zde například 68W nabíjení přes USB C, odolnost vůči prachu a vodě garantovanou certifikací IP52 a také stereo reproduktory.

Moto Edge 30 Pro má ale trochu jiné rozměry a samotná kapacita baterie má o 200 mAh nižší kapacitu. Nabízí se 4800 mAh. Sice se nejedná o velký rozdíl, ale je zde dobré vysvětlení. Dnešní novinka dostala totiž 15W bezdrátové nabíjení, což je rozhodně posun k lepšímu.

Motorola ale nezůstala jen u této funkci navíc. Mobil podporuje i stylus, ale sám nedisponuje slotem pro něj. Proto Motorola vymyslela speciální kryt, kde je možné uchytit stylus.

Výrobce trochu přemýšlel a obal na mobil poslouží pro více možností. Například ve výřezu lze zobrazovat drobné informace a také se nabízí stojánek. Toto příslušenství se ale bude prodávat zvlášť.

Moto Edge 30 Pro se chlubí funkcí Ready for PC, takže jde k tomuto zařízení připojit klávesnici, myš a monitor a získat tak přenosný počítač.

Evropská cena tohoto modelu byla nastavena na 799 eur, tedy v přepočtu přibližně 19 650 Kč. Samozřejmě si ještě musíme počkat, jestli se nezmění pro český trh, ale nepředpokládáme dramatické rozdíly.

Specifikace Motorola Moto Edge 30 Pro

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 144 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 12 GB LPDD5

úložiště: 256 GB UFS 3.1

Android 12 + MYUI 3.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, PDAF, OIS 50 MPx, 114° 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 60 MPx

IP52

čtečka otisků prstů

USB C (DisplayPort 1.4), Dolby Atmos, stereo

5G, LTE, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC

rozměry: 163,56 x 75,95 x 8,79 mm, 196 gramů

baterie: 4800 mAh + 68W nabíjení přes USB C, 15W bezdrátově

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » Motorola představila Moto Edge 30 Pro

reklama reklama