Zdroj: iQOO

iQOO plánuje přírůstek do série U

Čínský regulační úřad TENAA vydal potřebnou certifikaci mobilní novince od společnosti iQOO, kterou je nutné získat před zahájením prodeje v rámci domácího trhu. Výrobce s největší pravděpodobností dokončuje zástupce do produktové řady U a mělo by jít o model do střední třídy. Připravovaný telefon zatím nese jen kódové označení V2180GA.

Zabředne v průměru

Dopředu chtějí nasadit 6,51palcový displej s HD+ rozlišením a selfie kamerka nahoře uprostřed nabídne maximálně rozlišení 8 MPx. Hardwarovou sestavu poskládají z osmijádrového procesoru (2,4 GHz) od doposud neupřesněného dodavatele, 4/8GB operační paměti RAM nebo 128/256GB úložiště na uživatelská data.

Podpora paměťových microSD karet ještě nebyla potvrzena. Navíc pro verzi V2180A platí velikosti paměti 64/128 GB, přičemž ostatní specifikace jsou zcela totožné. Zadní straně připadne 4 910mAh článek baterie a dvojice objektivů fotoaparátu (13 + 2 MPx). Zařízení nepřijde ani o čtečku otisků prstů, která bude umístěna v boční části konstrukce.

Softwarovou část zastoupí operační systém Android 12 překrytý vlastní nadstavbou. Ovšem velkým minusem může být absence 5G modemu. Nakonec k oficiálnímu představení by mělo dojít již v následujících týdnech, kdy mimo jiné zjistíme všechny ostatní prvky ze seznamu výbavy.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » iQOO plánuje přírůstek do série U

reklama reklama