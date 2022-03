Honor Magic 4 Lite se ukazuje na renderech, mohl by přijít s 6,81palcovým displejem a Snapdragonem 695

Honor Magic4 Pro; Zdroj: Honor

Telefony řady Magic 4 značky Honor přijdou s nejnovějším procesorem Snapdragon 8 Gen 1 a kvalitním fotoaparátem. Daní za tyto specifikace je ale vyšší cena, za kterou se budou prodávat. Základní verze vyjde na 900 eur a verze Pro by měla vyjít na 1 110 eur. Levnějším ekvivalentem by měl být Honor Magic 4 Lite.

Honor Magic 4 Lite bude odlehčenou variantou top modelů Magic 4

Honor Magic 4 Lite by měl být co do velikosti stejný, jako jeho neodlehčené verze. Měl by být vybaven LCD displeje s úhlopříčkou 6,81 palců a s o něco nižším rozlišením, které by mělo být 1 080 x 2 388, tedy rozlišení Full HD +. Displej ale bude disponovat obnovovací frekvencí 120 Hz. Zadní strana by měla být vybavena kruhovým modulem s kamerovým systémem s trojicí snímačů, jeden hlavní s rozlišením 64 MPx doplněný o 2MPx makro snímač a 2MPx hloubkovým snímačem. Přední kamera by pak měla čítat rozlišení 16 MPx.

Vzhledem k tomu, že se jedná o odlehčenou verzi, bude Honor Magic 4 Lite vybaven slabším procesorem Snapdragon 695 s podporou 5G sítí, doplněný o 6 GB RAM a 128GB úložištěm pro data. Telefon by měl být poháněn Androidem 11, zabaleným do nadstavby Magic UI 6. Telefon by měl být vybaven slotem pro dvě SIM karty bez podpory microSD karet. Magic 4 Lite by měl být vybaven baterií s kapacitou 4 800 mAh s podporou rychlého 44W nabíjení. Nebude chybět ani certifikací na ochranu proti stříkající vodě. Jeho rozměry by měly činit 166 x 76 x 8 mm a váha 189 g.

Honor Magic 4 Lite by měl na trh přijít s cenovkou do 300 eur, což je výrazně nižší částka, než kterou dáme za jeho lépe vybavené protějšky. V tuto chvíli zatím není jasné, kdy bude telefon uveden na trh, ale mohl by být představen na akci Magic 4 Ultimate Edition, která proběhne v těchto dnech.

