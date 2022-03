Honor Earbuds 3 Pro jsou nová sluchátka s teploměrem

Honor Earbuds 3 Pro; Zdroj: Honor

Honor kromě nových telefonů série Magic4 uvedl také nová sluchátka Honor Earbuds 3 Pro, která spadají do segmentu bezdrátových. Jak to jíž bývá, tak se firma chlubí vynikající kvalitou reprodukovaného zvuku a dalšími vlastnostmi, které mají řadit sluchátka do vyšší třídy.

Honor Earbuds 3 Pro

Honor se nejvíce pochlubil samotnými reproduktory v sluchátkách, jelikož jsou zde dva. Jeden 11mm a druhý PZT pro výšky. Samozřejmě je otázkou, jak zní samotný zvuk. Honor Earbuds 3 Pro nabízí aktivní potlačení hluku, až 46 dB v nejvyšším módu. Také je k dispozici speciální herní režim pro zajištění co nejmenšího zpoždění a také jsou k dispozici softwarové aktualizace pro případné vylepšování. Nechybí gesta pro ovládání nebo odolnost vůči vodě a prachu.

I tak Honor Earbuds 3 Pro mají jednu bonusovou vlastnost. Disponují teploměrem, takže mohou částečně monitorovat nebo napomáhat sledovat zdravotní stav. Sluchátka využívají technologii Bluetooth 5.2 a lze je mít napojené v jednu chvíli na dvě zařízení. Nabíjecí krabička má jen USB C konektor. Bezdrátovou technologii zde nanajdete.

Honor Earbuds 3 Pro vydrží bez aktivního potlačení hluku přehrávat hudbu 6 hodin, s aktivní funkcí jen 4 hodiny. Při započítání nabíjení s krabičky lze dosáhnout na 24 hodin poslechu, s potlačením hluku na 16 hodin. Česká cena zatím nebyla stanovena, ale v Evropě se budou prodávat za 199 eur.

