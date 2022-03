Nokia ukázala nové „hloupé véčko“ 2760 Flip

Zdroj: Nokia

Firma HMD Global pod populární značkou Nokia na stole má mobilní novinku, která sice úplně nepatří mezi chytré zástupce, ale jeho konstrukce se stále těší oblibě mezi uživateli. Telefon 2720 Flip pomalu nahrazuje vylepšený model s označením 2760 Flip. V pozdější době by měl také dorazit do českých obchodů, a to za přijatelnou cenovku.

Stará dobrá klasika

Hlavní LCD displej uvnitř má úhlopříčku 2,8 palce a QVGA rozlišení, zatímco vnitřní stranu zabírá menší 1,77palcový panel s QQVGA rozlišením. Po stránce hardwaru je k dispozici pouze 512MB paměť RAM nebo 8MB interní úložiště. Dále toho nelze příliš očekávat ani od 5megapixelového objektivu fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou.

Softwarovou výbavu pod křídla vzala prověřená platforma KaiOS, ke které byly připojeny základní funkce jako kalkulačka, budík, internetový prohlížeč či emailový klient. Konstrukce mnohé majitele potěší záchranným SOS tlačítkem. Vyměnitelná baterie s kapacitou 1 450 mAh údajně umí setrvat až 18 dnů v pohotovostním režimu.

Zbývající výbavu podtrhuje funkce Bluetooth 4.2, USB-C port, 3,5mm sluchátkový jack, podpora WiFi sítí. Ve Spojených státech byla stanovena cena na 19 dolarů (tj. cca 443 Kč). Avšak u nás může být o něco vyšší.

