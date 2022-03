Apple Watch 8 by měly přinést vylepšené sledování aktivity a rychlejší čipy, Watch 3 pravděpodobně skončí

Zdroj: PhoneArena

Apple Watch 7 přinesly minulý rok redesign v podobě větších rozměrů a menších rámečků a tím pádem navýšení úhlopříčky displeje. Podle nejnovějších zpráv by letošní rok měl být pro Apple Watch průlomový a tak v souvislosti s novými funkcemi, tak i novým outdoorovým modelem Apple Watch.

Letošní rok přinese významné novinky pro Apple Watch

Podle nejnovější zprávy uveřejněné Markem Gurmanem působícím v agentuře Bloomberg, Apple pravděpodobně letos představí tři nové modely. Měly by to být nové Apple Watch 8, aktualizovaní Apple Watch SE a zcela nový model Apple Watch zaměřený na vyznavače outdooru a extrémních sportů. Gurman dále tvrdí, že letos pravděpodobně nemáme očekávat novinky v podobě nových senzorů měřící zdraví a kondici, ačkoliv to vypadá, že by Apple mohl do svých hodinek přidat senzor pro měření tělesné teploty. Ty hlavní novinky by se měly týkat vylepšení sledování aktivity a také navýšení výkonu.

„Myslím, že tento rok bude nejvýznamnější v historii Apple Watch od vydání prvního modelu. Letos na podzim očekávám tři nové modely: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE a Apple Watch zaměřené na extrémní sporty. V letošním roce bych neočekával žádné velké nové senzory pro měření zdraví, kromě možného zahrnutí často diskutované funkce tělesné teploty. Hlavními aktualizacemi by mělo být sledování aktivity a rychlejší čipy. Také Apple Watch Series 3 by mohly být konečně vyřazeny,“ říká Gurman.

Vedle novinek se dále očekává to, že bude pravděpodobně ukončena výroba hodinek Watch 3. Ty jsou sice v prodeji za poměrně zajímavou cenu, nicméně jsou již technologicky zastaralé a jejich výroba a podpora se již nevyplatí.

