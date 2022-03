GUG březen – týDEN žen, Online Mapathon, DIGIDAY

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

V únoru jsme navštívili varšavské kanceláře Googlu a poznali se s místními leadery a leaderkami vzdělávacího sektoru. Hned první den návštěvy jsme se probudili do války v sousední Ukrajině, a protože cesta vlakem zpět domů byla dlouhá a pocit bezpečí najednou tak nejistý, přemýšleli jsme, co můžeme v této situaci dělat. Nechceme se poddat se pocitům zmaru a bezmoci, smysl nacházíme ve vzdělávání, a tomu se taky budeme nadále věnovat. // V únoru jsme také získali po dlouhých měsících práce financování projektu „Digitální z/směna“ vzdělávání dospělých lidí z vyloučených sociálních skupin nebo regionů v základních digitálních dovednostech. Už v příštím newsletteru přineseme více informací. // Na Random acts of kindness day, který připadá na 17. února, jsme si nosili květiny, platili kafe náhodným kolemjdoucím a inspirovali se náhodnými dobrými skutky navzájem. Věříme, že laskavost je důležitá. // V únoru se k nám také přidali Dalibor, Kateřina a Adéla, a z toho máme od srdce radost.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

DIGIDAY #9 – JAK NA INTERNET BEZPEČNĚ, už dnes

Čelíme nyní obrovské vlně dezinformací. Proto jsme pro vás připravili konkrétní návody a tipy, kterými se může řídit každý z vás. Vysíláme živě dnes, 1. 3. 2022 od 18 hod na našem YouTube kanálu. Na akci se registrujte pokud chcete dostat připomenutí kalendářem. Nebo si v 18:00 prostě otevřete odkaz na stream.

Mezinárodní týDEN žen, od zítřka

“Progress, not Perfection”, program i registrace najdete zde. Pokud se necítíte, chodit nemusíte. Vyhrazujeme si právo na změnu programu. Začínáme 2. 3., zítra, a končíme 8. 3.

Chromebook Day

Zveme na workshop Chromebooky a národní plán obnovy. Registrace není nutná. 3. 3. od 16:00, místo konání ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici. V případě dotazů se obracejte na petr@edugo.cz.

Online Mapathon

Ve spolupráci s Google a Lékaři bez hranic (LBH) organizujeme 17. března (15:00 – 17:30 CEST) online mapathon. Registrujte se do 10. 3. zde.

DigiDay pro neziskovky

17. 3. se bude také konat DigiDay pro Neziskovky, tentokrát s ostravskou Spirálou. Pro podrobnosti sledujte aktuality na webu.

POMOC UKRAJINĚ

Via TechSoup: Naši ukrajinští kolegové nás požádali o zapojení ajťáků a ajťaček do pomoci jejich neziskovým organizacím, které v tuto chvíli mimo jiného budou také potřebovat pomoc s kyberbezpečností, zabezpečenou komunikací, logistikou a řízením zdrojů, ale i zpracováním a analýzou dat. Dobrovolníci či organizace se mohou přihlásit do programu – https://techtotherescue.org/ tech/tech-for-ukraine // Web pro koordinaci pomoci při MV ČR – https://www.nasiukrajinci.cz/ // Jak získat Google Workspace zdarma pro digitální odboj: https://www.linkedin.com/feed/ update/urn:li:activity: 6904051686042603520/ // Jak ověřit legitimtu finančních sbírek: https://itoday.cz/ varovani-pred-falesnymi- sbirkami-na-pomoc-ukrajine- plati-i-v-cesku/.



