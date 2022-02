Zima to zatím nevzdává, ale jaro se kvapem blíží a svěží slevy na produkty na Microsoft pokračují. Pokud jste propásli skvělé ceny produktů Microsoft Windows, nebo balíků Office 2019 nebo Office 2021, pak nezoufejte, i nyní je můžete zakoupit za bezkonkurenčně nejnižší ceny.

Slevy na produkty Microsoft Windows a Office jsou opět tady!

Doba si stále více žádá mít IT techniku v nejlepší kondici, abyste tak co nejlépe zvládali práci z domova, nebo studium. Aby byl váš počítač nejen v dobré kondici, ale také v bezpečí, potřebujete nejnovější software a legální licenci. To vše získáte právě v rámci této nabídky.

Žhavé ceny, omezená doba trvání!

Nejpopulárnější operační systémy a office software za speciální ceny.

Slevy až 62 % na Windows OS a MS Office, nakupujte se slevovým kódem: SGO62

Objevte více výhodných balíků >>

Slevy až 50 % na Windows OS se slevovým kupónem: SGO50

Více nabídek na Windows OS >>

More Versions: All for your works and online study with coupon code „SGO62“

Nástroje pro váš počítač

Více nástrojů můžete objevit zde

V případě, že budete potřebovat poradit, nebo budete mít problém s objednávkou, stačí se obrátit na podporu na této emailové adrese: service@godeal24.com.



Domů » Články » Speciální nabídka softwaru, získejte Windows 11 Professional za pouhých 15 eur [sponzorovaný článek]

reklama reklama