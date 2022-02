Další drobnost pro Obchod Play

Zdroj: Dotekománie

Obchod Play dostává poměrně zajímavou vychytávku, která se týká instalace aplikací. První se vytvoří ikona na ploše a ta následně indikuje stahování a instalaci. Google dělá další drobnou modifikaci, která se tentokrát týká samotných informací u jednotlivých aplikací v Obchodě Play.

Obchod Play přidává ukazatel stahování a instalování aplikací

Jedna drobná informace navíc

Občas se vám stane, že aplikaci nemůžete nainstalovat, přičemž Obchod Play neposkytne informace, kde je problém. V některých případech bývá dost nepřesný. To se nově napravuje aspoň v jedné oblasti. U některých aplikací jste se do této chvíle ani nedozvěděli, jaká verze Androidu je minimálně vyžadována.

Nově aplikace v Androidu upřesňuje tento neduh. V seznamu informací se nově dozvíte, že je například vyžadován Android 10. Díky tomu můžete identifikovat minimálně jeden problém, pokud nejde aplikace nainstalovat. Bohužel Google není zatím konzistentní. Ve webovém Obchodě Play se zatím tuto informaci nedozvíte. U ukázkové aplikace Google je na webu evidováno, že minimálně verze Androidu závisí na zařízení – „Liší se podle zařízení“.

Google asi ještě pracuje na rozšíření a snad to neskončí u této drobnosti. Mohl by například doplnit i informaci, v jakých zemích je aplikace dostupná. To evidentně chybí a mnohdy ani nemusíte vědět, že aplikace je cílená jen pro USA nebo jinou zemi.

