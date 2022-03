Přivítejte nové robotické vysavače ROIDMI EVA a ROIDMI EVE PLUS Dark Edition! [sponzorovaný článek]

Uvedení ROIDMI, značky čisticích zařízení Xiaomi Ecological Chain samosterilizační samovyprazdňovací robotický vysavač EVE Plus v loňském roce, který se stal populárním ve více než 100 zemích a regionů se svými silnými stránkami. Co řídilo rostoucí prodeje byly neustálou technologickou inovací ROIDMI. Po nepřetržitém výzkumu a vývoje se nyní k robotickému vysavači ROIDMI připojují další dva členové a rodina mopů: tmavá edice EVE Plus s vylepšeným čisticím výkonem a EVA, světově první robotický vysavač a mop, který automaticky čistí mopovací podložky.

EVE Plus Dark Edition nabízí vyšší sací výkon

Tradiční samovyprazdňovací robotické vysavače mají hygienická rizika – odpad, který při dlouhém pobytu v prachovém sáčku se snadno rozmnoží bakterie a může ohrozit zdraví rodiny a blízkých. K vyřešení tohoto problému je ROIDMI EVE Plus první v oboru integrovaný s deodorizačním generátorem iontů, který dokáže zničit 99,9 % bakterií a plísní a odstranit pachy. Nyní ROIDMI uvádí na trh ještě více, aby uspokojil modernizované potřeby lidí v oblasti čištění výkonná edice EVE Plus dark edition. Tmavá edice upgraduje původních 2 700 Pa sací výkon na 3 200 Pa, čímž se celková konkurenceschopnost produktu a posouvá na novou úroveň.

ROIDMI EVE PLUS kupujte ZDE

EVA, samovyprazdňovací robotický vysavač a mop, který čistí mop automaticky

S funkcí automatického vyprazdňování prachu, vysokou sací a mopovací podložkou zděděnou od EVE Plus je ROIDMI EVA také vybavena prvním automatickým mycím mopem a funkce sušení v této kategorii, což z něj dělá nejmodernější robotický vysavač a mop na trhu. V současné době společnost ROIDMI EVA získala více než 1 milion dolarů Indiegogo a získal bezvýhradnou chválu od profesionálů v oboru.

ROIDMI EVA má pět hlavních funkcí včetně automatického mytí mopy, vyprazdňování prachu, vysoušení mopu, prevence bakterií a plísní a vysavač společně s mopem 2 v 1. Skutečné hands-free vysávání a vytírání, to je nejuniverzálnější domácí úklid spotřebič. Tradiční vysavač a mop zvládá vytřít celý. Účinek mopování není zdaleka předčí veškerá očekávání, nemluvě o tom, že po použití mopovací podložky není nutné ručně vyjmout, vyčistit a vysušit ručně.

V základně ROIDMI EVA se skrývají dvě 4litrové nádrže – jedna na čistou vodu a jedna na odpadní vodu. Když se mopovací podložky čistí, jsou navlhčeny čistou vodou z vodní nádrže, otáčejí a otírají se o spodní disk, aby vytlačily odpadní vodu, která je pak odsána do odpadní nádrže. Proces je pokaždé opakován, aby byly mopovací podložky neustále čisté.

Po úklidu celého domu základna poskytuje turbo vítr, aby se podložky rychle vysušily a zabránily tak vzniku zápachu. Hlavní výhodou tedy je fakt, že celý proces probíhá automaticky a uživatel nezašpiní své ruce.

Když ROIDMI EVA dokončí čištění, odpadky ze zásobníku na prach se vyprázdní do prachového sáčku uvnitř základny. Jeho objem činí 3 l, přičemž vystačí na dlouhých 60 dní provozu každodenního čištění. Uživatelé musí udělat pouze jednu jednoduchou věc – vyprázdnit odpad každých 60 dní. Už se nemusíte starat o neustálé vyndávání a vyprázdnění zásobníku na prach robota. Během provozu ROIDMI EVA probíhá vysávání v přední části robota, o mopování se stará část zadní. Vysoký sací výkon 3 200 Pa si snadno poradí s prachem, vlasy, útržky papíru a drobky jídla, které se často vyskytují na podlaze a koberci. Úkol mopování mají na starosti dvě 4 palcové mopovací podložky na zadní straně. Při práci drhnou podlahu při 180 ot./min silou 12N, čímž se napodobí ruční drhnutí a dochází tak hloubkovému čištění podlahy. Podložky mopu jsou pak až z 99 % antibakteriální.

ROIDMI EVA a EVE Plus dark edition jsou obě vyvinuty na bázi bílé základní edice EVE Plus, dokážou uspokojit vysoká a různá očekávání uživatelů. Značka ROIDMI pokračuje v rozjezdu silných profesionálních hráčů na poli úklidu spotřebičů, které si jistě získají důvěru a lásku stále více rodin

okolo světa.

ROIDMI EVA kupujte ZDE



