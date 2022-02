Akciový trh v roce 2022 [sponzorovaný článek]

Fotka od Nataliya Vaitkevich z Pexels

Rok 2021 byl pro investory dalším skvělým rokem, protože akciový trh se zbavil obav z varianty Covid-19 a oživující inflace a potřetí v řadě vyletěl vzhůru. Ne každé třídě aktiv se však dařilo. Cena zlata klesla, dluhopisy se potýkaly s problémy a hotovost zůstává bezvýchodnou zónou. Co tedy můžeme očekávat v roce 2022?

Akcie

V roce 2019 vzrostly globální akcie měřeno indexem MSCI World o neuvěřitelných 28,4 %. V loňském roce se otřepaly z výluk Covid-19 a vzrostly o působivých 16,5 procenta. V roce 2021 se jim to podařilo znovu, přičemž index MSCI World zatím vzrostl o dalších 17,3 procenta. Trhy očekávají, že americký Federální rezervní systém v roce 2022 třikrát nebo čtyřikrát zvýší úrokové sazby, což by mohlo zasáhnout „nadhodnocené technologické akcie“. Rostoucí úrokové sazby zvýší náklady na obsluhu dluhu a sníží ziskové marže společností, říká Laith Khalaf, vedoucí investiční analýzy ve společnosti AJ Bell.

Akciový trh se jeví jako nejlepší hra ve městě, pokud jde o zajištění dlouhodobých výnosů převyšujících inflaci. Jako vždy musí investoři vynechat krátkodobý šum, sledovat dlouhodobý horizont a pravidelně investovat, aby se vyrovnala volatilita. Jak? Pomocí bezpečnostní obchodní platformy.

Dluhopisy

Mnoho investorů upustilo od dluhopisů v souvislosti se zápornými reálnými výnosy a obavami z krachu dluhopisového trhu. Dluhopisy měly tradičně nabízet výnos a kapitál s nízkým rizikem, ale někteří tvrdí, že se místo toho změnily v investici „s vysokým rizikem a bez výnosu“.

Kromě zvyšování úrokových sazeb by centrální banky mohly začít omezovat své rozsáhlé programy nákupu dluhopisů, což by ovlivnilo poptávku. Analytici již několik let varují před krachem na trhu s dluhopisy, ale zatím k němu nedošlo. Čím vyšší je inflace, tím větší je nebezpečí.

Hotovost

Průměrná hodnota peněžního účtu v reálném vyjádření po odečtení inflace za posledních deset let klesla o 2,37 % ročně, což snížilo hodnotu investice 10 000 liber (13 514 Kč) na 8 711 liber. Většina lidí si stále myslí, že hotovost v bance je bez rizika, ale inflace je „tichý zabiják“. Mnoho lidí si to neuvědomuje a banky nejsou povinny vydávat varování, jako je tomu u akcií. Úrokové sazby se v roce 2022 zvýší, ale inflace poroste rychleji. Každý potřebuje trochu peněz na okamžitě dostupných účtech pro případ nouze, ale nikdy byste neměli nechávat peníze v hotovosti dlouhodobě. Vyhlídky se zhoršily.

Kryptoměny

Bitcoin se bude muset vplížit nad hranici 50 000 dolarů, aby býci opět převzali vládu. Pro ty, kteří si rádi vsadí, bude skvělou volbou Ethereum. Jedná se o nejpoužívanější blockchain na světě a výchozí síť pro vznikající nefungující tokeny neboli NFT.

Ethereum v současné době dokáže provést 30 transakcí za sekundu, ale letošní upgrade by mohl tuto hodnotu zvýšit na 100 000 za sekundu, což mu dodá další impuls. V roce 2022 se vyplatí sledovat také BinanceCoin, Polkadot, Solana, Cardano a XRP od Ripple. Kryptoměny zůstanou v roce 2022 stejně volatilní jako kdykoli předtím, ale je těžké se zbavit pocitu, že velké peníze už byly vydělané.

Zlato

Zlato bylo pravděpodobně jedinou významnou třídou aktiv, jejíž hodnota v loňském roce klesla – v době psaní tohoto článku se snížila přibližně o 5 % na 1 800 USD za unci.

Drahý kov neplatí úroky, což znamená, že by se mohl potýkat s problémy, pokud se letos zvýší sazby a alternativní bezpečné přístavy, jako je hotovost a dluhopisy, budou vypadat relativně atraktivněji.

Každý investor by měl mít určitou expozici ve zlatě, ale nyní není čas spěchat do drahého kovu, protože inflace stoupá. Mnozí také tvrdí, že ho jako uchovatel hodnoty nahrazuje Bitcoin. To ukáže čas.



